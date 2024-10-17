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AH股新聞

17/10/2024 10:20

【提振內房】住建部：年底前將「白名單」項目信貸規模增至４萬億

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國新辦舉行發布會，住建部和財政部、自
然資源部、人民銀行、國家金監總局負責人介紹促進房地產市場平穩健康發展有關情況。住建部
部長倪虹表示，年底前將「白名單」項目信貸規模增加到４萬億元人民幣。要將所有合格項目都
爭取納入「白名單」，應幹盡幹。
　
＊將通過貨幣化安置房方式新增實施１００萬套城中村、危舊房改造＊
　
　　倪虹表示，將通過貨幣化安置房方式新增實施１００萬套城中村改造、危舊房改造。調查顯
示，僅在３５個大中城市，需要改造的城中村就有１７０萬套，其他城市也有改造需求；全國需
要改造的危舊房有５０萬套。這次提出的新增實施１００萬套主要針對條件成熟、通過加大政策
力度可以提前幹的項目，主要採取貨幣安置的方式，將更有利於群眾和自己意願選擇合適方式。
　
＊政策效果已顯現，地產投資、銷售等主要指標降幅收窄＊
　
　　倪虹又表示，相關政策發布以來，政策效果已經開始顯現，房地產開發投資、新建商品房銷
售等主要指標降幅繼續收窄，特別是９月底以來，一手房看房量、到訪量、簽約量明顯增加，二
手房交易量持續上升，市場出現了積極的變化。媒體報道，多地房地產政策支持力度加碼，一線
城市樓市全線回溫。

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