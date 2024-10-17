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AH股新聞

17/10/2024 11:10

【提振內房】住建部：五政策支持貨幣化安置房，允許地方發專項債

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》住建部部長倪虹在國新辦新聞發布會上表
示，將通過貨幣化安置房方式新增實施１００萬套城中村改造、危舊房改造，貨幣化安置可以更
好滿足群眾自主選擇房型、地點，又無需等待過渡期。主要支持政策有５條：一是重點支持地級
以上城市，二是開發性、政策性金融機構給予專項借款，三是允許地方發行專項債，四是給予稅
費優惠，五是商業銀行根據評估發放貸款。
　　對於什麼樣的項目可以獲得政策支持，倪虹提出兩點：一是群眾改造意願強烈、安全隱患突
出的要做重點選擇；二是項目的兩個方案要成熟：一個是徵收安置方案成熟扎實，另一個是資金
大平衡，做到項目總體平衡，避免新增地方債務風險。
　　他表示，保障性住房主要是「以需定購」，籌集房源有兩種方式，一種是新建，一種是購買
。１－９月已建設籌集１４８萬套保障性住房。到今年年底，計劃讓４５０萬青年人、新市民能
夠住進保障性住房。為了適應生育二孩的需要支持地方結合實際，增加保障對象住房面積，各城
市政府結合當地實際，優化完善房地產政策同時，一定要加大保障力度，兜牢住房保障底線。

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