《駐滬專電》上海氣象局：開展專業低空航空氣象服務產品

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１７日上海專電》上海人大近日審議通過《上海市氣象條例

》，將於１１月１日起實施。此次立法採取廢舊立新的方式，２００６年１０月頒布的《上海市

實施〈中華人民共和國氣象法〉辦法》同時廢止。

上海市氣象局局長馮磊今日在媒體解讀會上表示，下一階段，上海市氣象局將做好《條例》

的貫徹實施工作。其中一大舉措是圍繞低空經濟新需求，開展專業低空航空氣象服務業務產品設

計和技術研發，為低空飛行安全保障提供技術儲備。

新發布的《條例》明確，上海要推進氣象現代化建設，構建科技領先、監測精密、預報精準

、服務精細、人民滿意的現代氣象體系，為上海經濟社會發展提供高質量氣象服務。

《條例》加大對地方氣象事業的支持力度，明確地方氣象事業範圍，對氣象科技研究、氣象

科普教育、氣象區域協作、氣候資源開發利用及事業運行保障機制等作出規定。

在推動氣象數據開發利用方面，《條例》以專章形式，重點從兩方面作了規定：一是在氣象

數據開放方面，明確按照氣象數據開放目錄，依託國家和上海本市規定的數據資源平台向社會開

放公共氣象數據。二是在氣象數據授權運營方面，明確公共氣象數據授權運營的主要框架要求，

即由市氣象主管機構會同市數據部門授權符合條件的運營主體進行數據開發利用，並對被授權運

營主體、平台及數據分類分級、安全管理等提出基本要求。

