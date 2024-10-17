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AH股新聞

17/10/2024 08:00

《神州頭條》財經報章頭版摘要：習近平福建考察稱扭住目標不放鬆

　　《經濟通通訊社１７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
　
《中國證券報》
　
扭住目標不放鬆，一張藍圖繪到底
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平近日在福建考察時強調，要扭住建設機制活、產業優、百姓富、生態美的新福建
目標不放鬆，一張藍圖繪到底，繼續在加快建設現代化經濟體系上取得更大進步，在服務和融入
新發展格局上展現更大作為，在探索海峽兩岸融合發展新路上邁出更大步伐。
　
整合各類政策資源支持科技金融發展
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近日，中國人民銀行、科技部聯合發布《關於做好重點地區科技金融服務的通知》，指導和推動
北京、長三角、粵港澳大灣區等科技要素密集地區做好科技金融服務。
　
供需兩端齊發力，促進房地產市場止跌回穩
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近期，促進房地產市場止跌回穩的政策信號清晰明確，一攬子增量政策加快推出，各地紛紛行動
起來，抓落實、強合力。專家表示，隨著供需兩端政策持續發力、不斷加力，房地產市場預期際
好轉，預計後續改善市場供求關係的穩市場舉措依然是重要的發力點。
　
　
《上海證券報》
　
扭住目標不放鬆，一張藍圖繪到底
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平近日在福建考察時強調，要扭住建設機制活、產業優、百姓富、生態美的新福建
目標不放鬆，一張藍圖繪到底，繼續在加快建設現代化經濟體系上取得更大進步，在服務和融入
新發展格局上展現更大作為，在探索海峽兩岸融合發展新路上邁出更大步伐。
　
強保障解難題提信心，助企紓困政策多線發力
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
優化無還本續貸政策、加快技術改造再貸款發放、啟動建設中國消費名品方陣；工信部、國家金
融監督管理總局等部門將推出一攬子增量政策，涵蓋減輕企業負擔、優化營商環境、化解融資難
題等多方面，精準扶持不同經營主體發展，更大力度解決企業困難、提振企業發展信心。
　
香港提出優化港股市場，多措並舉吸引增量資金
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
香港特區行政長官李家超１６日發表《行政長官２０２４年施政報告》。施政報告提到，香港將
進一步優化證券市場，建立國際黃金交易市場，深化互聯互通，豐富離岸人民幣業務，強化國際
資產及財富管理中心地位。
　
　
《證券時報》
　
扭住目標不放鬆，一張藍圖繪到底
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平近日在福建考察時強調，要扭住建設機制活、產業優、百姓富、生態美的新福建
目標不放鬆，一張藍圖繪到底，繼續在加快建設現代化經濟體系上取得更大進步，在服務和融入
新發展格局上展現更大作為，在探索海峽兩岸融合發展新路上邁出更大步伐。
　
一攬子增量政策改善預期，經濟學家看好股匯樓市
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近期，證券時報面向經濟學家發起的調查顯示，受訪經濟學家對一攬子增量政策評價積極，看好
增量政策落地見效改善經濟基本面，推動樓市銷售回暖，吸引外資流入，推動四季度經濟企穩向
好。受訪者看好年內提高超長期特別國債發行規模或提高預算赤字，還建議提前下達部分明年的
超長期特別國債和專項債券額度。
　
Ａ股公司研發投入逐年遞增
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
科技創新是企業戰略所向、使命所系、發展所需，持續、充足的研發投入有利於上市公司開發新
產品、新技術，提升核心競爭力。中國已成為全球科技創新的重要貢獻者，發明專利申請量和
ＰＣＴ專利申請量均位居世界首位。上市公司在經濟發展、科技創新中扮演著至關重要的角色，
研發投入持續加大，創新效果日益顯現。（ｌｃ）

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