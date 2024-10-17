《神州經脈》地產白名單信貸規模４萬億，中歐加稅磋商存重大分歧

《神州經脈》Ａ股本周至今（１７日）維持一日升一日跌行情，萬眾期待的五部門聯合發布

房地產政策組合拳，似乎將投資市場擊倒，滬綜指高開低走，午後地產股進一步下行拖累，失守

三千二，全日收跌１﹒０５％，報３１６９﹒３８點，深成指軟０﹒７４％，創業板指亦跌

０﹒３２％。成交量回升，滬深兩市成交額錄１４９１２億元（人民幣．下同），較上個交易日

增加１１５８億元或８﹒４％。

外部美元強勢不減持續施壓人民幣走勢，國有大行在７﹒１２附近提供美元流動性，在岸匯

價波動空間有限，而關於穩樓市的國新辦發布會對匯價影響亦有限。人民幣兌一美元即期匯率

（ＣＮＹ）今日低開低走，收報７﹒１２３３，較上個交易日４時３０分收盤價跌８３點子，四

連跌，續創９月１２日以來五周新低，全日在７﹒１１５０至７﹒１２８３之間波動。今日人民

幣兌一美元中間價報７﹒１２２０，較上個交易日跌２９點子，三連跌，創８月２９日以來逾一

個半月新低，上個交易日報７﹒１１９１。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 住建部、人民銀行、國家金監總局、財政部、自然資源部負責人今日齊出席國新辦發布會

，宣布一套推動樓市止跌回穩的「組合拳」，具體包括年底前將「白名單」項目的信貸規模增加

到４萬億元人民幣，通過貨幣化安置等方式新增實施１００萬套城中村改造和危舊房改造，研究

收購土地的專項貸款，以及抓緊研究支持收購房企存量土地，提供必要的專項再貸款支持等。住

建部長倪虹稱，相信一定能打贏這場保交房的攻堅戰，並指經過３年的調整，市場已經開始築底

，１０月的數據將會是「積極樂觀」的結果。



２﹒ 對於國新辦發布會內容，華創證券投資顧問部總經理屈慶認為，對於房地產本質上看，還

是一個相對比較正面的積極信號。具體數字可能低於市場預期，但不會是「最終版本」，後期一

定會不斷「加碼」。對於住建部來說，重在現有的政策落實做好。經濟學人智庫（ＥＩＵ）中國

經濟高級分析師徐天辰認為，政策力度屬於「托而不舉」，意圖避免過度刺激，重蹈２０１５－

２０１８年棚改貨幣化覆轍。總體政策想要實現的目標是「防金融風險＋穩資產價格」。



３﹒ 國安部昨發文指有境外企業通過與中國具測繪資質的公司合作，以開展汽車智能駕駛研究

為掩護，在中國境內非法進行地理信息測繪活動。外界於涉事中國公司的身份有諸多猜測，已「

誤傷」了四維圖新和吉利旗下極氪等圖商和車企，相關企業均已發聲明澄清。內媒《２１世紀經

濟報道》則引述測繪產業相關人士透露，由於案件已經公開，涉事企業已被取消地圖測繪資質，

可留意哪些公司２０２１年之後被取消了資質。另外，在今年４月主動申請註銷甲級測繪資質的

阿里雲澄清與事件無關，浙江省自然資源廳亦澄清阿里雲並非國安部相關通報中的公司。



４﹒ 對於被中國網絡空間安全協會點名批評安全漏洞問題頻發並有監控用戶、暗設後門等問題

，英特爾中國今日在官方微信公眾號發公告稱，作為一家在華經營近４０年的跨國公司，英特爾

嚴格遵守業務所在地適用的法律和法規。英特爾始終將產品安全和質量放在首位，一直積極與客

戶和業界密切合作，確保產品的安全和質量。英特爾將與相關部門保持溝通，澄清相關疑問，並

表明英特爾對產品安全和質量的堅定承諾。



５﹒ 據《華爾街日報》報道，總部位於美國的諮詢公司麥肯錫（ＭｃＫｉｎｓｅｙ）正在重組

其中國業務，此前已經減少與政府相關的客戶，並裁減約５００個職位，約佔其中國員工人數的

三分之一。報道指，麥肯錫在過去兩年已經裁減了數百名大中華地區包括香港和台灣的員工。截

至２０２３年６月，該公司在大中華地區網站上顯示約有近１５００名員工。麥肯錫大中華區主

席倪以理（Ｊｏｅ Ｎｇａｉ）表示，公司在中國的員工流失率一直處於約２０％的歷史平均水

平，但已放慢招聘速度。



６﹒ 昨日（１６日）香港政府宣布進口價２００港元以上的烈酒稅率由１００％大減至１０％

，當日有媒體報道稱貴州茅台香港專賣店今起降價，２０２４年產貴州茅台將由３３８０港元╱

瓶下調至２６８０港元╱瓶。不過，今日有內媒致電相關門店，店員表示暫未接到降價通知。



７﹒ 據《每日經濟新聞》引述多名９月鎖單的小鵬ＭＯＮＡ Ｍ０３準車主報道，新車原計劃

８－１０周交付，但目前預計延期至２０２５年１月１日－１月１０日才能交付。報道提到，由

於多地購車補貼截止時間為今年１２月３１日，而申請補貼需提供車輛車架號，意味交付被延期

至２０２５年的車主將錯失今年的購車補貼。報道引述小鵬汽車方面相關人士回應稱，目前小鵬

ＭＯＮＡ的訂單超乎預期，在交付上存在一定壓力，小鵬在９月擴產兩次基礎上，在１０月將開

啟第三次擴產。



８﹒ 中國商務部發言人何亞東今日在例行記者會上就中歐電動汽車關稅談判進程回應稱，目前

為止，中方已展現最大誠意和靈活性，雙方在一些領域已取得重要進展，但由於歐方始終未積極

回應涉及中歐業界核心關切的問題，磋商還存在重大分歧。中方已正式邀請歐方技術團隊盡早來

華，繼續下一階段磋商，並為此做好了一切準備，正在等待歐方回覆。何亞東並表示，中方正在

研究提高進口大排量燃油車關稅等措施，將綜合考慮各方因素後慎重作出決定。另外，外電早前

指歐盟正就反補貼案單獨與部分中國車企進行價格承諾談判，中國機電商會昨晚發聲明稱，此舉

將動搖談判的基礎和互信，給磋商帶來干擾。（ｓｌ）

