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AH股新聞

17/10/2024 17:00

《鍾之日記》內房失魂回吐，恒指連跌四日

　　《鍾之日記》１０月１７日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。
　
　　今早內地住建部等五部委開記者會，雖然穩樓市、保交房決心不改，但未有重磅新政策出台
，市場又再失望而回。恒指上午高開高走，惟受Ａ股下挫、內房失魂拖累，午後掉頭回落，更跌
穿二萬點心理關口。
　　在下穿兩萬後港股獲支持，恒指快速回穩，全日收報２００７９，跌２０７點或１％，連續
四日下跌，累插１１７２點。成交亦逐漸褪色，主板成交近１９１３億元，是９月２３日以來首
次跌穿兩千億元關。
　
＊提振「唔夠秤」，Ａ股失三千二＊
　
　　Ａ股本周至今維持一日升一日跌行情，五部門聯合發布房地產政策組合拳，卻將投資市場擊
倒，滬綜指高開低走，午後地產股進一步下行拖累，大市失守三千二，全日收跌１﹒０５％，報
３１６９﹒３８點，深成指軟０﹒７４％，創業板指亦跌０﹒３２％。
　　成交量稍微回升，滬深兩市成交額錄１﹒４９萬億元人民幣，較上個交易日增加１１５８億
元人民幣或８﹒４％。
　　儘管住建部等在發布會上宣布一系列支持樓市措施，但政策偏溫和、乏新猷，令期待更多利
好的投資者大感失望。地產板塊單日挫逾６％，將昨日憧憬利好得來的升幅一筆勾銷。
　
＊樓市措施「托而不舉」，內房集體下調＊
　
　　住建部、人民銀行、國家金監總局、財政部、自然資源部負責人今日齊出席國新辦發布會，
宣布一套推動樓市止跌回穩「組合拳」，內容包括年底前將「白名單」項目信貸規模增至４萬億
元人民幣、貨幣化安置改造城中村、研究收購房企存量土地的專項貸款等。
　　雖然《彭博》等外媒昨日已經警告今次會議未必有新的重磅措施出台，但決策層一味求穩的
取態，讓投資市場難免失望。內房股今日跌足一日，萬科企業（０２２０２）收挫１７％，雅居
樂（０３３８３）跌逾１６％，龍湖（００９６０）瀉１３﹒７％，越秀地產（００１２３）插
９％，中海外（００６８８）跌６﹒６％，潤地（０１１０９）挫５﹒８％，至於融創中國
（０１９１８）趁高大折讓配股抽水，股價遭拋跌２７％。
　　海通宏觀團隊認為，目前房策更多是托底為主，而不是強刺激。經濟學人智庫（ＥＩＵ）中
國經濟高級分析師徐天辰直指，政策力度屬於「托而不舉」，意圖避免過度刺激，重蹈２０１５
－２０１８年棚改貨幣化覆轍。總體政策想要實現的目標是「防金融風險＋穩資產價格」。仲量
聯行大中華區首席經濟學家龐溟表示，決策層對地產行業的立場更加務實，不期望行業成為經濟
成長引擎，而是逐步企穩。
　
＊國壽盈喜超預期，奈何股價衝高回落＊
　
　　中國人壽（０２６２８）發盈喜，預期今年首三季按年多賺１６５％至１８５％。公司稱，
２０２４年第三季股票市場顯著回暖，令公司投資收益同比大幅提升。同時，公司堅持資產負債
匹配原則和長期投資、價值投資、穩健投資理念，把握市場機會開展跨周期配置，持續推進權益
投資結構優化。
　　摩根士丹利研報指出，國壽預告首三季淨利潤同比增長約１６５％到１８５％，超出該行和
市場預期。上述增長是基於相同的新會計規則，意味著第三季淨利潤為６３０至７１０億元人民
幣，而去年同期的淨虧損為６億元人民幣。季度盈利應創歷史新高，增長主要受股市反彈帶動。
單計第三季的盈利已達到２０２３年全年盈利的２﹒２至２﹒４倍。大摩估計，國壽全年股息可
能會有有顯著增長，但派息比率可能不會維持在相同的高水平。
　　國壽今早開市即衝高，大升６﹒３％至全日高位的１６﹒５６元，不過後勁不繼，收市僅升
１５﹒６４元，升幅收縮至０﹒３８％。
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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