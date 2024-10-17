《鍾之日記》內房失魂回吐，恒指連跌四日

《鍾之日記》１０月１７日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



今早內地住建部等五部委開記者會，雖然穩樓市、保交房決心不改，但未有重磅新政策出台

，市場又再失望而回。恒指上午高開高走，惟受Ａ股下挫、內房失魂拖累，午後掉頭回落，更跌

穿二萬點心理關口。

在下穿兩萬後港股獲支持，恒指快速回穩，全日收報２００７９，跌２０７點或１％，連續

四日下跌，累插１１７２點。成交亦逐漸褪色，主板成交近１９１３億元，是９月２３日以來首

次跌穿兩千億元關。



＊提振「唔夠秤」，Ａ股失三千二＊



Ａ股本周至今維持一日升一日跌行情，五部門聯合發布房地產政策組合拳，卻將投資市場擊

倒，滬綜指高開低走，午後地產股進一步下行拖累，大市失守三千二，全日收跌１﹒０５％，報

３１６９﹒３８點，深成指軟０﹒７４％，創業板指亦跌０﹒３２％。

成交量稍微回升，滬深兩市成交額錄１﹒４９萬億元人民幣，較上個交易日增加１１５８億

元人民幣或８﹒４％。

儘管住建部等在發布會上宣布一系列支持樓市措施，但政策偏溫和、乏新猷，令期待更多利

好的投資者大感失望。地產板塊單日挫逾６％，將昨日憧憬利好得來的升幅一筆勾銷。



＊樓市措施「托而不舉」，內房集體下調＊



住建部、人民銀行、國家金監總局、財政部、自然資源部負責人今日齊出席國新辦發布會，

宣布一套推動樓市止跌回穩「組合拳」，內容包括年底前將「白名單」項目信貸規模增至４萬億

元人民幣、貨幣化安置改造城中村、研究收購房企存量土地的專項貸款等。

雖然《彭博》等外媒昨日已經警告今次會議未必有新的重磅措施出台，但決策層一味求穩的

取態，讓投資市場難免失望。內房股今日跌足一日，萬科企業（０２２０２）收挫１７％，雅居

樂（０３３８３）跌逾１６％，龍湖（００９６０）瀉１３﹒７％，越秀地產（００１２３）插

９％，中海外（００６８８）跌６﹒６％，潤地（０１１０９）挫５﹒８％，至於融創中國

（０１９１８）趁高大折讓配股抽水，股價遭拋跌２７％。

海通宏觀團隊認為，目前房策更多是托底為主，而不是強刺激。經濟學人智庫（ＥＩＵ）中

國經濟高級分析師徐天辰直指，政策力度屬於「托而不舉」，意圖避免過度刺激，重蹈２０１５

－２０１８年棚改貨幣化覆轍。總體政策想要實現的目標是「防金融風險＋穩資產價格」。仲量

聯行大中華區首席經濟學家龐溟表示，決策層對地產行業的立場更加務實，不期望行業成為經濟

成長引擎，而是逐步企穩。



＊國壽盈喜超預期，奈何股價衝高回落＊



中國人壽（０２６２８）發盈喜，預期今年首三季按年多賺１６５％至１８５％。公司稱，

２０２４年第三季股票市場顯著回暖，令公司投資收益同比大幅提升。同時，公司堅持資產負債

匹配原則和長期投資、價值投資、穩健投資理念，把握市場機會開展跨周期配置，持續推進權益

投資結構優化。

摩根士丹利研報指出，國壽預告首三季淨利潤同比增長約１６５％到１８５％，超出該行和

市場預期。上述增長是基於相同的新會計規則，意味著第三季淨利潤為６３０至７１０億元人民

幣，而去年同期的淨虧損為６億元人民幣。季度盈利應創歷史新高，增長主要受股市反彈帶動。

單計第三季的盈利已達到２０２３年全年盈利的２﹒２至２﹒４倍。大摩估計，國壽全年股息可

能會有有顯著增長，但派息比率可能不會維持在相同的高水平。

國壽今早開市即衝高，大升６﹒３％至全日高位的１６﹒５６元，不過後勁不繼，收市僅升

１５﹒６４元，升幅收縮至０﹒３８％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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