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AH股新聞

17/10/2024 11:03

《Ａ股焦點》常山藥業升近１２％，艾本那肽注射液完成註冊檢驗

　　《經濟通通訊社１７日專訊》Ａ股減肥藥板塊局部異動，常山藥業（深：３００２５５）一
度逼近漲停，現升近１２％；納微科技（滬：６８８６９０）升超１０％，博瑞醫藥
（滬：６８８１６６）、翰宇藥業（深：３００１９９）、金凱生科（深：３０１５０９）等跟
漲。
　　消息面上，常山藥業董事長、總經理高曉東１５日在業績說明會上表示，公司已經配合基本
完成了國家藥品監督管理局食品藥品審核查驗中心開展的艾本那肽現場核查工作，以及中國食品
藥品檢定研究院對艾本那肽的註冊檢驗工作。現場核查和註冊檢驗的結論將由相應部門反饋至藥
品審評中心，目前艾本那肽處於專業審評階段。公司目前暫未開展艾本那肽針對肥胖或減重的臨
床試驗。
　　今年４月，常山藥業控股子公司常山凱捷健生物申報的艾本那肽注射液（ＣＪＣ－１１３４
－ＰＣ注射液）上市申請獲受理，擬用於改善２型糖尿病患者的血糖控制。值得注意的是，艾本
那肽與司美格魯肽均屬於ＧＬＰ－１類藥品，而司美格魯肽作為減肥藥備受矚目。在當下減肥市
場不斷升溫的環境下，艾本那肽是否有機會拓展至減肥領域，成為市場關注的焦點。（ｊｑ）

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