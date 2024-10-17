【歐盟加稅】歐盟據報與車企單獨談判，中國機電商會斥干擾磋商

《經濟通通訊社１７日專訊》外電早前報道指，歐盟委員會正在就電動汽車反補貼案單獨與

部分中國車企進行價格承諾談判。中國機電商會昨晚發表聲明稱，此舉將動搖談判的基礎和互信

，給磋商帶來干擾。

中國機電商會認為，首先，目前單獨談判的企業均在已授權商會的１２家電動汽車企業集團

之內，且所有授權企業一致同意作為一個整體參與價格承諾申請。其次，商會向歐委會提交的方

案已涵蓋所有授權企業的方案，並無必要再單獨申請。最後，考慮到歐委會在本案初裁和終裁披

露中，將企業集團及關聯公司作為一個整體進行稅率裁定，那麼無論是徵稅措施還是價格承諾，

對於企業集團中的所有生產商都不應差別對待。如果歐委會執意單獨與個別企業開展談判，很有

可能存在以雙重標準甚至多重標準區別對待企業的問題。

聲明強調，中國機電商會所提的價格承諾方案，是當前中歐磋商的基礎。歐委會與企業單獨

談判，將動搖談判的基礎和互信，給雙方磋商帶來干擾。目前中歐價格承諾磋商時間緊迫，同時

談判也將分散資源，延誤磋商進程。中國機電商會期待歐方展現誠意，與中方以達成價格承諾為

目的開展進一步磋商。（ｒｙ）

