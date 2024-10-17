《中國要聞》ＩＢＭ裁員風波後，中國高層被舉報受賄洩密報復員工

《經濟通通訊社１７日專訊》美國國際商業機器公司（ＩＢＭ）８月在中國發生裁員風波後

，近日該公司高層被內部舉報違規收受業務夥伴禮品、違反保密協議和對員工進行打擊報復等不

當行為。綜合內媒《界面新聞》和《紅星資本局》報道，一封長達１５頁的舉報信在互聯網流傳

，矛頭直指ＩＢＭ大中華區董事長陳旭東。



＊ＩＢＭ：不討論員工個人情況＊



資料顯示，陳旭東於２０２２年３月被任命為ＩＢＭ大中華區總經理。他１９９２年畢業於

北京大學概率統計專業，加入ＩＢＭ前，曾在聯想、美團等公司任職。

據報道，舉報人名為李紅焰，她曾是ＩＢＭ大中華區科技事業部數據、人工智能及自動化總

經理，已在ＩＢＭ工作了２６年。事件導火索或源於９月底，李紅焰突然接到董事長陳旭東通知

，因其業績不達標被解除勞動合同。

李紅焰稱，其被開除是陳旭東對自己的打擊報復行為，並指控陳旭東帶領ＩＢＭ員工和業務

夥伴到夜店，違反公司政策，還有收受業務夥伴的禮品券和現金等價物，多次違反保密協議，向

非成員及業務夥伴洩露機密信息等不當行為。

李紅焰並詳述陳旭東透過推行管理條例，對不同級別員工進行區別式變相降薪的情況，並指

該條例嚴重違反勞動法，而且只針對Ｂ９╱Ｂ１０（ＩＢＭ內部等級）的中國員工；同時對於陳

旭東本人不在降級降薪之列提出質疑。

ＩＢＭ表態稱，公司高度重視並徹底調查任何可能違反公司商業行為準則的行為，「我們不

對員工的個人情況進行討論。ＩＢＭ將繼續專注於服務大中華區的客戶。」



＊裁員賠償方案未獲員工認可＊



ＩＢＭ此前在８月２３日晚間毫無預警地關閉ＩＢＭ中國研發和測試崗位１０００多名員工

的訪問權限，引發裁員的猜想，三天後對外證實將徹底關閉中國研發部門，上千名員工受影響。

在８月裁員中，被裁員工被通知最後工作日為１０月３１日，其中在９月１３日簽訂離職協

議的員工可獲得「Ｎ＋３」的賠償，９月２０日前簽訂離職協議的員工將獲得「Ｎ＋１」的賠償

。但該賠償方案並未得到被裁員工的認可，部分員工自行組織和公司談判，但並未得到ＩＢＭ中

國公司積極回應。（ｊｑ）

