【傾力救市】官媒：近六成私募看好Ａ股長期趨勢，看重科技等板塊

《經濟通通訊社１７日專訊》Ａ股市場大漲之後，呈現震盪調整態勢。根據《中國證券報》

通過第三方機構進行的問卷調查結果，約六成私募仍對Ａ股市場長期趨勢持積極預期，科技成長

、消費等板塊的白馬股和高股息品種則是當前業內最看好的投資方向。



＊近七成私募傾向於保持較高倉位或逢低加倉＊



調查顯示，盡管近期市場出現較為明顯的調整，但展望Ａ股大勢，有５８﹒６２％的私募仍

認為Ａ股市場趨勢已經反轉，未來有望進一步震蕩上漲。此外，３２﹒１８％的私募認為，Ａ股

市場有望開啟一輪較長周期的中級反彈行情；９﹒２０％的私募預期較為謹慎，認為市場可能還

會進一步調整。

在應對策略方面，調查進一步顯示，當前６８﹒９７％的私募傾向於保持較高倉位或逢低加

倉，在倉位水平、組合彈性、交易性機會上會採取「進攻」策略；２２﹒９９％的私募傾向於保

持中性倉位，在倉位、組合、交易上更加追求「攻守平衡」；８﹒０４％的私募則傾向於倉位適

當下調，會在倉位、組合、交易上採取「防守」策略。



＊超三成私募看好科技成長方向＊



此外，目前私募業內對於科技成長方向的認可度較高。具體來看，目前有３２﹒８９％的私

募看好科技成長方向；２５﹒００％的私募看好大消費、新能源、醫藥等板塊的白馬股；

１９﹒７４％的私募看好高股息等大市值藍籌板塊；１３﹒１６％的私募看好房地產產業鏈以及

有色、煤炭等周期板塊；９﹒２１％的私募則表示看好「化債」、國企改革、並購重組等主題性

機會。

據《中國證券報》引述圓石投資基金經理李益峰稱，Ａ股劇烈上漲後，必有調整。如此反覆

多次，才會真正進入下一階段的行情，這個時間周期可能還需要一到兩個月。融智投資基金經理

夏風光指出，可以注意以下幾個重要的時間窗口，包括１０月底化債政策的動態；１１月的美聯

儲議息；年底是否有進一步的政策推出。（ｊｑ）

