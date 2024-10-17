《汽車新勢力》廣汽傳祺將於明年上半年推出３款與華為合作車型

《經濟通通訊社１７日專訊》在今日舉行的２０２４世界智能網聯汽車大會上，廣汽集團

（０２２３８）（滬：６０１２３８）董事長曾慶洪透露，明年上半年，廣汽傳祺將推出３款與

華為合作車型，搭載華為鴻蒙座艙和乾崑智駕ＡＤＳ ３﹒０系統。

據了解，廣汽與華為的合作由來已久。今年２月２４日，華為與廣汽傳祺首款合作車型「傳

祺Ｍ８宗師先鋒版」落地，售價２９﹒５８萬元人民幣。該車型最大的亮點之一即是華為車機系

統，搭載華為車機模組及ＨａｒｍｏｎｙＯＳ車機操作系統。

３月１５日，廣汽傳祺與華為舉行鴻蒙合作簽約儀式，正式加入華為鴻蒙生態，成為首批加

入鴻蒙生態的汽車品牌之一。雙方基於ＨａｒｍｏｎｙＯＳ ＮＥＸＴ鴻蒙星河版，啟動車機

Ａｐｐ的鴻蒙原生應用開發。

今年４月的北京車展上，廣汽傳祺又與華為共同開啟了傳祺華為聯合創「新」計劃。９月

１９日，廣汽集團與華為在上海簽署數字化戰略合作備忘錄。

今年前９月，廣汽集團累計產量１３３﹒３７萬輛，同比下降２６﹒０８％；累計銷量

１３３﹒５１萬輛，同比下降２５﹒５９％。廣汽集團曾發布２０３０「萬億廣汽１５７８發展

綱要」，到２０３０年，廣汽集團要實現產銷超４７５萬輛、營收１萬億、利稅１千億。

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