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AH股新聞

17/10/2024 16:45

《汽車新勢力》廣汽傳祺將於明年上半年推出３款與華為合作車型

　　《經濟通通訊社１７日專訊》在今日舉行的２０２４世界智能網聯汽車大會上，廣汽集團
（０２２３８）（滬：６０１２３８）董事長曾慶洪透露，明年上半年，廣汽傳祺將推出３款與
華為合作車型，搭載華為鴻蒙座艙和乾崑智駕ＡＤＳ　３﹒０系統。
　　據了解，廣汽與華為的合作由來已久。今年２月２４日，華為與廣汽傳祺首款合作車型「傳
祺Ｍ８宗師先鋒版」落地，售價２９﹒５８萬元人民幣。該車型最大的亮點之一即是華為車機系
統，搭載華為車機模組及ＨａｒｍｏｎｙＯＳ車機操作系統。
　　３月１５日，廣汽傳祺與華為舉行鴻蒙合作簽約儀式，正式加入華為鴻蒙生態，成為首批加
入鴻蒙生態的汽車品牌之一。雙方基於ＨａｒｍｏｎｙＯＳ　ＮＥＸＴ鴻蒙星河版，啟動車機
Ａｐｐ的鴻蒙原生應用開發。
　　今年４月的北京車展上，廣汽傳祺又與華為共同開啟了傳祺華為聯合創「新」計劃。９月
１９日，廣汽集團與華為在上海簽署數字化戰略合作備忘錄。
　　今年前９月，廣汽集團累計產量１３３﹒３７萬輛，同比下降２６﹒０８％；累計銷量
１３３﹒５１萬輛，同比下降２５﹒５９％。廣汽集團曾發布２０３０「萬億廣汽１５７８發展
綱要」，到２０３０年，廣汽集團要實現產銷超４７５萬輛、營收１萬億、利稅１千億。
（ｊｑ）

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