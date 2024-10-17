《中國要聞》滴滴回應非法測繪事件：與滴滴無關

《經濟通通訊社１７日專訊》就境外企業以汽車智駕為由非法測繪一事，滴滴方面回應稱，

與滴滴無關。

國家安全部微信公眾號昨日發文稱，有境外企業通過與中國具有測繪資質的公司合作，以開

展汽車智能駕駛研究為掩護，在中國境內非法進行地理信息測繪活動。公告一出，引發不少網友

將事件關聯相關新能源車企、智駕企業以及圖商。隨後，吉利（００１７５）旗下極氪、特斯拉

，智駕企業Ｍｏｂｉｌｅｙｅ，以及圖商四維圖新（深：００２４０５）都緊急發布聲明闢謠。

另外，浙江省自然資源廳官網１５日發布《阿里雲計算有限公司註銷測繪資質決定書》，顯

示「你單位提請我廳註銷甲級測繪資質」，根據相關法規規定，該廳經審查後決定註銷其測繪資

質。在國安部公布非法測繪事件後，阿里雲今日於官方微博回應稱，公司在今年４月主動申請註

銷，「只是前天才公告出來，跟昨晚這事毫無關係呀」。

據內媒引述測繪產業相關人士透露，目前仍在國內經營測繪與地圖業務的企業，均非涉事企

業。由於案件已經公開，所以涉事企業已經被取消了地圖測繪資質，不可能在當前仍然經營此類

業務。該人士說，「大家可以留意一下，到底是哪些公司２０２０年前還擁有資質，２０２１年

之後卻被取消了資質的」。（ｊｑ）

