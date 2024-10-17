《Ａ股行情》滬綜指半日升０﹒０９％，房策乏驚喜地產股領跌

《經濟通通訊社１７日專訊》今日上午中央五部門聯合開新聞發布會，再釋全力支持房地產

市場訊息。住建部宣布年底前將「白名單」項目的信貸規模增加到４萬億元（人民幣．下同），

通過貨幣化安置等方式，新增實施１００萬套城中村改造和危舊房改造；金監總局稱要將所有商

品住房的合格項目納入「白名單」，應進盡進、應貸盡貸，滿足項目融資需求；人行表示，研究

允許銀行向有條件的企業發放貸款收購存量土地，人行提供必要再貸款支持。財政部透露，房地

產增值稅相關政策的調整正抓緊履行相關程序。

化解地產危機沒見新招，滬綜指走勢反覆，半日僅升０﹒０９％，報３２０５﹒９５點；深

成指升０﹒５％，創業板指表現最好，半日升０﹒９１％。

兩市半日成交９０２２億元，較上日（１６日）同時段成交微減１３億元或０﹒１％。

官媒繼續唱好，住建部主管的《中國房地產報》評論會議講話「含金量滿滿，超出預期」；

上海易居房地產研究院副院長嚴躍進認為，五部委聯合召開房地產方面的發布會非常罕見，充分

說明房地產組合拳大力出擊，對於四季度和後續房地產止跌回穩將發揮重要的作用。

不過，房地產板塊已將昨日搶跑錄得升幅盡數回吐，半日挫４﹒３％。其中，萬業企業

（滬：６００６４１）跌停，金地集團（滬：６００３８３）挫７﹒５％，綠地控股

（滬：６００６０６）、華僑城Ａ（深：００００６９）、保利發展（滬：６０００４８）等跌

幅均超６％。

另外，存量房貸利率下調在即，決策層又力促盡早放貸予房企保交房，預期資金壓力來到銀

行界，早盤銀行股亦軟，招商銀行（滬：６０００３６）跌近１％。（ｒｙ）

