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AH股新聞

17/10/2024 15:09

《Ａ股行情》滬指收跌１％失守三千二，組合拳未提振，地產股重挫

　　《經濟通通訊社１７日專訊》Ａ股本周至今維持一日升一日跌行情，萬眾期待的五部門聯合
發布房地產政策組合拳，似乎將投資市場擊倒，滬綜指高開低走，午後地產股進一步下行拖累，
失守三千二，全日收跌１﹒０５％，報３１６９﹒３８點，深成指軟０﹒７４％，創業板指亦跌
０﹒３２％。成交量回升，滬深兩市成交額錄１４９１２億元（人民幣．下同），較上個交易日
增加１１５８億元或８﹒４％。
　
＊房策求穩，地產板塊單日挫６％＊
　
　　地產板塊全日挫逾６％，將昨日憧憬利好得來的升幅一筆勾銷。金地集團
（滬：６００３８３）、新城控股（滬：６０１１５５）、萬業企業（滬：６００６４１）等多
股跌停，保利發展（滬：６０００４８）收挫９﹒４％，綠地控股（滬：６００６０６）跌
８﹒９％，萬科Ａ（深：０００００２）跌７﹒９％。
　　儘管住建部等在發布會上宣布一系列支持樓市措施，包括年底前將白名單項目信貸規模倍增
至４萬億元、透過貨幣化安置實施城中村改造、研究允許銀行放貸收購房企存量土地等等，但政
策偏溫和、乏新猷，令期待更多利好的投資者大感失望。
　　海通宏觀團隊認為，本輪政策落地後，預計房地產基本面會有短期改善，但持續性有待觀察
；目前房策更多是托底為主，而不是強刺激。仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟表示，決策層
對地產行業的立場更加務實，期望房地產行業既非經濟成長的引擎，也不會構成拖累，而是逐步
企穩。
　　跌市之下，軟件服務、信息安全、半導體仍上漲。英特爾被中國網絡空間安全協會點名批評
安全漏洞問題頻發並有監控用戶等問題，國產軟件服務概念受惠上漲，任子行
（深：３００３１１）、工大科雅（深：３０１１９７）、浙大網新（滬：６００７９７）、國
華網安（深：０００００４）等紛紛升停。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３７８８﹒２２　－１﹒１３　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３１６９﹒３８　－１﹒０５　　　　５５７３﹒４７　　
　　上證Ａ股指數　　３３２１﹒９７　－１﹒０５　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　９８９１﹒７６　－０﹒７４　　　　９３３９﹒１３　　
　　深圳創業板指數　２０３３﹒４８　－０﹒３２　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２６５﹒４０　　－１﹒２９　　　　　２﹒４７　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１２０７﹒３０　－０﹒４５　　　　　０﹒７６　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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