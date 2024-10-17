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AH股新聞

17/10/2024 09:42

《汽車新勢力》小鵬Ｍ０３部分延至明年初交付，本月第三度擴產

　　《經濟通通訊社１７日專訊》小鵬（０９８６８）ＭＯＮＡ　Ｍ０３據報出現交付難題。據
《每日經濟新聞》引述多名９月鎖單的小鵬ＭＯＮＡ　Ｍ０３準車主報道，該車型交付出現延期
的情況，且交付時間仍在滾動刷新，「９月２３日下定鎖單，原計劃８－１０周交付，但目前預
計延期至２０２５年１月１日－１月１０日才能交付」。
　　報道並提到，多數購車人都涉及地方購車補貼，而由於多地補貼截止時間為２０２４年１２
月３１日，且申請補貼需提供車輛車架號，這意味此次延期至２０２５年交付的諸多車主將錯失
今年地方提供的購車補貼。
　　報道引述小鵬汽車方面相關人士回應稱，目前小鵬ＭＯＮＡ的訂單超乎預期，在交付上確實
存在一定壓力。小鵬汽車在９月擴產兩次基礎上，在１０月將開啟第三次擴產。該人士又指，目
前小鵬汽車針對可能產生交付延期的用戶，推出了每輛車每天１５００小鵬商城積分的關愛補償

　　此前小鵬董事長、ＣＥＯ何小鵬在ＭＯＮＡ　Ｍ０３上市發布會上表示，ＭＯＮＡ　Ｍ０３
是小鵬歷史上產能準備最好的一次，「包括供應鏈的質和量、銷售渠道、交付以及更簡潔的
ＳＫＵ等，都提前進行了充分的準備」。（ｓｌ）

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