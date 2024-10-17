國安部斥以智駕研究掩護非法測繪，極氪：被惡意聯繫保留法律維權

《經濟通通訊社１７日專訊》國家安全部昨日在微信公眾號發文稱，國安機關工作發現，某

境外企業Ａ公司通過與中國具有測繪資質的Ｂ公司合作，以開展汽車智能駕駛研究為掩護，在中

國內非法開展地理信息測繪活動，經鑑定，Ａ公司採集的數據多項屬於國家秘密，涉事企業和有

關責任人員已受到法律追究。

文章提到，Ａ公司為某國重點敏感領域項目承包商。網民紛紛猜測Ａ公司的身份。巧合的是

，中國網絡空間安全協會微信公眾號同日發文披露英特爾產品安全漏洞問題頻發、可靠性差、監

控用戶、暗設後門等問題，建議啟動網絡安全審查，英特爾旗下的自動駕駛企業

Ｍｏｂｉｌｅｙｅ因此成為懷疑對象之一。由於吉利汽車（００１７５）旗下新能源汽車品牌極

氪與Ｍｏｂｉｌｅｙｅ是汽車智能駕駛技術合作夥伴，極氪也陷入質疑。

對此，吉利控股集團高級副總裁楊學良昨晚在微博回應稱，此事「跟極氪無關，也不是極氪

合作夥伴所為，謠言止於智者」。極氪汽車法務部官方微博今日進一步發聲明稱，關注到網絡平

台出現將「某境外企業以汽車智能駕駛研究為掩護開展非法測繪」的新聞與極氪惡意聯繫的謠言

，誤導公眾並損害了企業形象和聲譽，強調極氪在經營過程中始終秉承合法、合規原則，堅決反

對一切抹黑和重傷公司名譽的網絡謠言，公司已經固定證據並保留通過一切法律手段維護自身合

法權益的權利。



＊Ｍｏｂｉｌｅｙｅ強調依法經營，特斯拉稱底線是合規，四維圖新反對抹黑＊



Ｍｏｂｉｌｅｙｅ中國官方微博亦在今日凌晨發布聲明指出，在包括中國的相關國家和地區

，公司在具備相關資質的合作方監督下全面依法經營。

同樣被懷疑的特斯拉，其對外事務副總裁陶琳昨晚也發微博，指合規是企業經營的底線，「

特斯拉始終相信：合規的智能化才是可持續發展的智能化。我們的目標是為消費者提供安全可靠

的產品和優秀穩定的服務」。

圖商方面，四維圖新（深：００２４０５）昨晚於微博發文，強調四維圖新始終秉承合法、

合規辦企原則，堅決反對一切抹黑、中傷公司名譽的網絡謠言，並將採取必要的法律手段進行捍

衛。（ｓｌ）

