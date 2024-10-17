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AH股新聞

17/10/2024 11:01

《神州金融》１１家主要銀行理財公司存續產品規模下降６４００億

　　《經濟通通訊社１７日專訊》據內媒《券商中國》報道，「股債蹺蹺板」效應疊加三季度末
季節性因素，銀行理財市場規模遭遇一定規模的贖回壓力。報道引述從業內匯總的獨家數據顯示
，截至今年９月末，１１家主要銀行理財公司存續產品規模合計為１８﹒９７萬億元（人民幣．
下同），較８月末下降約６４００億元。該１１家公司包括工銀理財、農銀理財、中銀理財、建
信理財、交銀理財５家國有行理財公司，以及招銀理財、信銀理財、興銀理財、光大理財、浦銀
理財和平安理財６家股份行理財公司。
　　報道指，對比來看，普益標準統計口徑下的９月末數據與上述數據較為接近。據普益標準數
據，９月底全市場理財產品存量規模約２８﹒９萬億元，環比上月減少約７０００億元。
　　報道認為，９月銀行理財市場規模收縮是多因素共性作用。具體來看，一方面債市出現顯著
回調，對理財淨值造成顯著拖累；另一方面，情緒高漲的股市讓零售客戶「跑步入場」，導致大
量資金從理財產品、定期存款湧入權益類資產。此外，進入第三季度末，受銀行季末考核造成的
理財回表等因素影響，理財規模通常也會出現回落。（ｓｌ）

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