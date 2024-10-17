【提振內房】官媒：４萬億活水與保交房要「打贏」，彰顯中央決心

《經濟通通訊社１７日專訊》住房城鄉建設部部長倪虹今日在國新辦發布會上表示，年底前

將「白名單」項目信貸規模增加到４萬億元人民幣，要將所有合格項目都爭取納入白名單，應幹

盡幹，相信「我們一定能打贏這場保交房的攻堅戰」。住建部主管媒體《中國房地產報》迅速發

表評論文章，認為倪虹在發布會上的講話「含金量滿滿，超出預期」。

文章指，關係到保交房的「白名單」項目的信貸規模在年底前增加到４萬億元人民幣，是一

個重大消息，重磅利好。房地產市場目前的最大問題，就是流動性問題。有了足夠多的資金支持

，無論是保交房，還是市場止跌回穩，就都有了源頭活水。

此外，「打贏保交房攻堅戰」和「４萬億」的配置，表明更看重這場攻堅戰的結果，必須全

力以赴，攻堅克難，必須保證取得成功，讓廣大購房人拿到屬於他們的房子。保交房從「打好」

到「打贏」，一字之差，既反映了黨中央、國務院對保交房的堅定決心，也是對廣大購房群眾的

莊嚴承諾。

文章並指，保交房從「打好」到「打贏」的轉變，決定了接下來的任務將更加艱巨，需要各

部門更多的通力合作，需要地方政府行動堅決，需要房地產企業積極努力。換句話說就是：各部

門、各地方，要切實提高政治站位，各企業要切實恪守契約講信譽。各方都要用好信貸工具，抓

住機遇，全力以赴，不容絲毫閃失。（ｓｌ）

