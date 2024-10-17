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AH股新聞

17/10/2024 11:39

【提振內房】官媒：４萬億活水與保交房要「打贏」，彰顯中央決心

　　《經濟通通訊社１７日專訊》住房城鄉建設部部長倪虹今日在國新辦發布會上表示，年底前
將「白名單」項目信貸規模增加到４萬億元人民幣，要將所有合格項目都爭取納入白名單，應幹
盡幹，相信「我們一定能打贏這場保交房的攻堅戰」。住建部主管媒體《中國房地產報》迅速發
表評論文章，認為倪虹在發布會上的講話「含金量滿滿，超出預期」。
　　文章指，關係到保交房的「白名單」項目的信貸規模在年底前增加到４萬億元人民幣，是一
個重大消息，重磅利好。房地產市場目前的最大問題，就是流動性問題。有了足夠多的資金支持
，無論是保交房，還是市場止跌回穩，就都有了源頭活水。
　　此外，「打贏保交房攻堅戰」和「４萬億」的配置，表明更看重這場攻堅戰的結果，必須全
力以赴，攻堅克難，必須保證取得成功，讓廣大購房人拿到屬於他們的房子。保交房從「打好」
到「打贏」，一字之差，既反映了黨中央、國務院對保交房的堅定決心，也是對廣大購房群眾的
莊嚴承諾。
　　文章並指，保交房從「打好」到「打贏」的轉變，決定了接下來的任務將更加艱巨，需要各
部門更多的通力合作，需要地方政府行動堅決，需要房地產企業積極努力。換句話說就是：各部
門、各地方，要切實提高政治站位，各企業要切實恪守契約講信譽。各方都要用好信貸工具，抓
住機遇，全力以赴，不容絲毫閃失。（ｓｌ）

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