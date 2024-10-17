  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
秋天養生食療
etnet專輯
AH股新聞

17/10/2024 12:48

【提振內房】一文看懂，中國房地產政策組合拳

　　《經濟通通訊社１７日專訊》住建部、人民銀行、國家金監總局、財政部、自然資源部負責
人今日齊出席國新辦發布會，會上宣布一套推動樓市止跌回穩的「組合拳」，簡列如下：
　
＊住建部＊
　
－　兩個增加：通過貨幣化安置等方式，新增實施１００萬套城中村改造和危舊房改造；年底前
將「白名單」項目的信貸規模增加到４萬億元人民幣
　
－　四個取消：取消限購、限售、限價、取消普通住宅和非普通住宅標準
　
－　四個降低：降低住房公積金貸款利率、降低住房貸款的首付比例，統一一套、二套房貸最低
首付比例到１５％、降低存量貸款利率、降低「賣舊買新」換購住房的稅費負擔
　
＊人民銀行＊
　
－　抓緊研究支持收購房企存量土地，提供必要的專項再貸款支持
　
－　大部分存量房貸利率將在１０月２５日完成批量下調
　
＊金融監管總局＊
　
－　商品住房的房地產開發貸款項目全部納入「白名單」，貸款撥付「應早盡早」
　
－　貸款可提前發放至房地產項目公司的項目資金監管帳戶
　
－　研究允許政策性銀行、商業銀行對閒置存量土地收購發放收購貸款
　
＊財政部＊
　
－　安排專項債券收購存量商品房用作保障性住房，由地方自主決策、自願實施
　
－　房地產增值稅政策的調整正抓緊履行相關程序
　
＊自然資源部＊
　
－　研究設立收購存量土地專項借款
　
－　專項債用於土地儲備，優先考慮企業無力開發、未動工住宅商務用地
　
（ｓｌ，ｃｔ）
　

樂本健及經濟通etnet合辦【免費體驗工作坊】 中醫穴位 x 新一代科研: 逆轉聽力損失 (截止報名23/10/24)► 了解詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞LAURASTAR IGGI手提消毒掛燙機 (價值HK$2,280)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

如箭在弦：伊朗擁有核武嗎？

16/10/2024 18:43

大國博弈

FX MONDAY｜歐元區9月通脹率降至1.8%，有利歐洲央...

14/10/2024 14:05

貨幣攻略

A股復市 | 【FOCUS】「增量政策」霧裏看花，平準基金箭...

08/10/2024 12:51

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處