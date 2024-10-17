【提振內房】一文看懂，中國房地產政策組合拳

《經濟通通訊社１７日專訊》住建部、人民銀行、國家金監總局、財政部、自然資源部負責

人今日齊出席國新辦發布會，會上宣布一套推動樓市止跌回穩的「組合拳」，簡列如下：



＊住建部＊



－ 兩個增加：通過貨幣化安置等方式，新增實施１００萬套城中村改造和危舊房改造；年底前

將「白名單」項目的信貸規模增加到４萬億元人民幣



－ 四個取消：取消限購、限售、限價、取消普通住宅和非普通住宅標準



－ 四個降低：降低住房公積金貸款利率、降低住房貸款的首付比例，統一一套、二套房貸最低

首付比例到１５％、降低存量貸款利率、降低「賣舊買新」換購住房的稅費負擔



＊人民銀行＊



－ 抓緊研究支持收購房企存量土地，提供必要的專項再貸款支持



－ 大部分存量房貸利率將在１０月２５日完成批量下調



＊金融監管總局＊



－ 商品住房的房地產開發貸款項目全部納入「白名單」，貸款撥付「應早盡早」



－ 貸款可提前發放至房地產項目公司的項目資金監管帳戶



－ 研究允許政策性銀行、商業銀行對閒置存量土地收購發放收購貸款



＊財政部＊



－ 安排專項債券收購存量商品房用作保障性住房，由地方自主決策、自願實施



－ 房地產增值稅政策的調整正抓緊履行相關程序



＊自然資源部＊



－ 研究設立收購存量土地專項借款



－ 專項債用於土地儲備，優先考慮企業無力開發、未動工住宅商務用地



（ｓｌ，ｃｔ）



