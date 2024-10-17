《中國要聞》阿里雲澄清與非法測繪無關，業內指涉事企業已撤資質

《經濟通通訊社１７日專訊》國安部昨日發文指有境外企業通過與中國具測繪資質的公司合

作，以開展汽車智能駕駛研究為掩護，在中國境內非法進行地理信息測繪活動。外界於涉事中國

公司的身份有諸多猜測，已經「誤傷」了四維圖新（深：００２４０５）和吉利旗下極氪等圖商

和車企。內媒《２１世紀經濟報道》則引述測繪產業相關人士透露，目前仍在國內經營測繪與地

圖業務的企業，均非涉事企業。

報道指，由於案件已經公開，所以涉事企業已經被取消了地圖測繪資質，不可能在當前仍然

經營此類業務。對於涉事企業究竟是哪家公司，該人士稱不便透露，但進一步表示，「大家可以

留意一下，到底是哪些公司２０２０年前還擁有資質，２０２１年之後卻被取消了資質的」。

另外，浙江省自然資源廳官網１５日發布《阿里雲計算有限公司註銷測繪資質決定書》，顯

示「你單位提請我廳註銷甲級測繪資質」，根據相關法規規定，該廳經審查後決定註銷其測繪資

質。在國安部公布非法測繪事件後，阿里雲今日於官方微博回應稱，公司在今年４月主動申請註

銷，「只是前天才公告出來，跟昨晚這事毫無關係呀」。（ｓｌ）

