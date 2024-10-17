【ＦＯＣＵＳ】「開了個寂寞」內房跌，回穩關鍵仍看新盤

【ＦＯＣＵＳ】穩地產發布會開了個寂寞，還是仍有「大招」在後？看看上證地產指數周四
（１７日）半日跌近４％，市場似乎已用脚投票。究其原因，一是貨幣化安置規模遠小於上一輪
「棚改」
；二是增加「白名單」貸款難打消對期房的戒心；三是專項債收購存量房全憑地方「自主、自願
」。
＊深圳再現日光盤，二手簽約飆升＊
發布會果然一浪接一浪。過去短短一周，繼發改委「一正四副」、財政部「一正三副」登場
後，住建部部長倪虹今早再以「一拖四（財政部部長助理、自然資源部副部長、人民銀行副行長
、金監總局副局長）」陣容，介紹促進房地產市場平穩健康發展政策。
鑒於樓市已獲國務院背書為當前宏觀經濟的「風向標」，換言之，樓市止跌回穩與經濟回升
向好，可謂息息相關。自９月２４日一攬子刺激信號連環揭盅以來，對資金流最敏感的深圳，龍
華新盤「深業上城學府」即上演日光盤，１０月首半個月二手房日均簽約量亦錄近四年最高。
＊「棚改２﹒０」拒落重藥，規模僅百萬＊
不過，若以待售面積加上施工面積粗略計算，內地商品住宅廣義庫存截至８月仍高逾５３億
平方米，其中有多少已預售，多少無人問津，又有多少瀕臨爛尾，數字隨時觸目驚心。
鑒於此，住建部最新以四個取消、四個降低、兩個增加來形容「組合拳」，其中算得上是今
日發布會「增量信息」的，直指「兩個增加」：一是通過貨幣化安置等方式，新增實施１００萬
套城中村改造和危舊房改造；二是年底前將「白名單」項目的信貸規模增加到４萬億元。
消息甫出，一眾內房股即應聲下跌，最大失望在於，「棚改２﹒０」希望重燃，但１００萬
套規模尚不及上一輪的零頭。回看２０１５年至２０１７年棚改高峰期，開工量連續三年保持
６００萬套以上，拉動房地產銷售、開發井噴。顯然，市場期盼的是「重藥Ｖ彈」，當局給出的
卻是「慢調回穩」。
＊需以更大力度保交樓和盤活存量＊
再看為合資格在建項目提供融資的「白名單」機制，在已審批通過貸款２﹒２３萬億的基礎
上，年底前擴大規模至４萬億，以支持保交樓。不過，「白名單」顯然無法覆蓋所有未完工或延
遲交付的項目，亦無法改變部分業主一邊苦待交樓、一邊繼續還貸的慘況。
簡而言之，住建部判斷內房「已開始築底」，固然能予人信心，但要令樓市真正打破下行螺
旋，挽救購房者信心、開發商現金流、地方土地收入，關鍵仍在新盤銷售全面復甦。而以更大力
度確保交樓，以及盤活存量單位及土地，最終或仍需中央扮演最後的貸款人角色。
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