【提振內房】機構：發布會釋積極信號，力度托而不舉避免過度刺激

《經濟通通訊社１７日專訊》住建部、人民銀行、國家金監總局、財政部、自然資源部負責

人今日齊出席國新辦發布會，宣布一套推動樓市止跌回穩的「組合拳」，包括年底前將「白名單

」項目的信貸規模增加到４萬億元人民幣、貨幣化安置方式改造城中村和危舊房、研究收購土地

的專項貸款等。

華創證券投資顧問部總經理屈慶認為，對於房地產本質上看，發布會內容還是一個相對比較

正面的積極信號。具體數字可能低於市場預期，但不會是「最終版本」，後期一定會不斷「加碼

」。對於住建部來說，重在現有的政策落實做好。

經濟學人智庫（ＥＩＵ）中國經濟高級分析師徐天辰認為，政策力度屬於「托而不舉」，意

圖避免過度刺激，重蹈２０１５－２０１８年棚改貨幣化覆轍。總體政策想要實現的目標是「防

金融風險＋穩資產價格」。



＊城中村和危房改造料帶動６０萬套住房需求＊



同策研究院研究總監宋紅衛測算指出，城中村和危房改造，有可能帶動核心城市６０萬套新

購置住房需求的釋放，這將會直接帶動核心城市樓市成交量的上升，量的上升會加快價格止跌回

穩，量升才能價格穩。此外，白名單年底前增加２萬億元人民幣的規模（註：截至１６日已審批

通過２﹒２３萬億元人民幣），預計可增加８０００個項目的救助，規模力度空前。（ｓｌ）

