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AH股新聞

17/10/2024 15:12

【數據前瞻】機構：三季度ＧＤＰ料創六季低，９月消費或小幅回升

　　《經濟通通訊社１７日專訊》國家統計局明日公布第三季ＧＤＰ以及９月工業增加值、投資
和消費數據。據《路透》綜合５７家機構預估中值顯示，由於內需持續低迷，疊加極端天氣制約
生產活動，預計中國第三季經濟增長動能較第二季進一步放緩，ＧＤＰ同比料增長４﹒５％，創
去年第一季新冠疫情後重新開放以來的六個季度最低水平。
　　同時，約４０家機構預估中值顯示，製造業景氣有所改善但高頻數據表現分化，９月規模以
上工業增加值同比增速料持穩於４﹒５％；消費品以舊換新政策力度加大，料帶動社會消費品零
售總額同比增速從８月的２﹒１％小幅回升至２﹒５％。不過房地產持續承壓，１－９月固定資
產投資同比增速可能從３﹒４％輕微回落至３﹒３％。
　　西部證券宏觀首席分析師邊泉水表示，隨著宏觀政策全面發力，第三季度可能成為本輪經濟
周期底部，隨著宏觀政策全面發力，第四季度可能企穩回升。花旗集團則認為，鑑於市場焦點都
已放到了刺激政策方面，具體增幅多少可能已經無關緊要。
　
＊部分工業開工率回升，房地產投資料續降＊
　
　　工業和社會零售方面，民生銀行首經團隊報告指出，從幾項開工率高頻數據看，汽車輪胎全
鋼胎月均開工率回升，半鋼胎開工率小幅回落，高爐開工率繼續下降，螺紋鋼以及甲醇、ＰＴＡ
和ＰＸ等化工行業開工率回升，預計９月工業同比增速有所擴大。暑期過後服務消費淡季回調，
但消費品「以舊換新」政策拉動部分大宗商品消費升溫，疊加「金九銀十」消費旺季加持，９月
社會消費品零售總額增速有望小幅回升。
　　至於投資，興業銀行首席經濟學家魯政委團隊指出，９月新增專項債發行顯著加快，發行總
額創年內單月最高水平，將對後續基建增速形成支撐；但房地產投資仍將承壓，而且製造業投資
增速或面臨繼續回落壓力。
　　凱投宏觀也認為，房地產投資幾乎肯定會繼續下降，但由於開發商通過「白名單」機制獲得
的融資增加，收縮速度可能有所放慢。（ｓｌ）

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