【數據解讀】統計局：「兩新」政策帶來五方面積極影響

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》國家統計局副局長盛來運在國新辦發布會

上表示，「兩新」有效釋放了消費的潛力，有效促進了相關產業和產品的生產等。具體來看，包

括五方面作用：一是有效釋放內需；二是有效促進了相關產業和商品產品的生產；三是有效推動

了經濟企穩回升；四是有效改善市場預期；五是有效提升了市場活躍度。



＊限額以上單位家用電器和音像器材類零售額同比增長４﹒４％＊



從消費來看，在消費品以舊換新政策的作用下，前三季度，限額以上單位家用電器和音像器

材類零售額同比增長４﹒４％，這其中９月份涉及以舊換新政策的汽車、家電、辦公用品、家居

等產品的零售表現更為明顯。有關部門７月份專門下發了《關於加力支持大規模設備更新和消費

品以舊換新的若干措施》，安排３０００億元人民幣左右超長期特別國債支持「兩新」政策的落

實，各地也加快出台了一些細則，所以９月份這些政策對當月的消費，產生了積極的推動作用。

９月份，汽車類零售額增長０﹒４％，這是在汽車零售已經連續幾個月下降，８月份下降

７﹒３％的情況下，實現當月轉正。家用電器９月份當月零售增長２０﹒５％，比８月份大幅加

快１７﹒１個百分點。前三季度，設備工具購置投資同比增長１６﹒４％，比全部投資快１３個

百分點，拉動全部投資增長２﹒１個百分點，貢獻率超過６０％。

前三季度，船舶及相關裝置製造、廣播電視設備製造、通信設備製造同比增長２０﹒５％、

１９﹒８％、１２﹒９％，這三個行業受大規模設備更新帶動，增長都比較快。食品製造機械、

農產品加工專用設備、包裝專用設備產品產量分別增長３８﹒１％、３４﹒６％、１１﹒８％。

前三季度，新能源汽車產量增長３３﹒８％，相關充電樁產量增長５７﹒２％，家用電冰箱、空

調、智能電視等產品也實現了較快增長。

