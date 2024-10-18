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AH股新聞

18/10/2024 17:22

《駐京專電》北交所周貴華：支持新質生產力優質企業上市發展

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》北交所董事長周貴華在２０２４金融街論
壇上表示，北交所有基礎、有潛力、有責任以更大力度支持科技創新，將強化制度的適應性，強
化創新的包容性，強化服務的精準性，強化政策的協同性，支持代表新質生產力發展方向的優質
企業上市發展。
　　周貴華稱，北交所將強化制度適應性，深入研究中小企業科技創新的特點和需求，將有針對
性評估發行上市機制、優化融資併購安排等。同時，強化服務精準性，進一步促進投融資對接。
強化創新包容性，立足實際，適應科技創新發展規律，進一步凝聚各方共識，營造鼓勵創新、寬
容失敗的良好氛圍，在制度機制和理念上提升對創新的包容度，同時堅持嚴監嚴管，完善配套風
險防控措施，切實保護投資者合法權益。
　　周貴華表示，截至目前，北交所共有上市公司２５４家，國家級專精特新「小巨人」佔比超
一半，每家公司平均擁有２２項發明專利，平均研發強度近５％。目前，北交所近九成的上市公
司在上市前有創投機構投資，平均每家企業有４家創投機構參與，創業投資借助北交所上市、併
購等功能，實現了更加多元便捷的退出。

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