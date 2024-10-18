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AH股新聞

18/10/2024 10:19

【傾力救市】劉勝軍：為阻止股市下跌而暫停ＩＰＯ缺乏邏輯基礎

　　《經濟通通訊社１８日專訊》國是金融改革智庫首席專家劉勝軍昨日在第二屆濟南科技金融
論壇上表示，為了阻止股市下跌而暫停ＩＰＯ，是一種典型的民粹主義思維，缺乏邏輯基礎；而
關於嚴格限制上市公司大股東減持的做法，貌似合理，但危害甚大，如果Ａ股限制愈來愈多，很
多優秀的公司就會用腳投票，去海外上市。
　　他說，監管部門在一定程度上有被股市民粹主義綁架的傾向，過於關注股票短期指數的波動
，這也是不敢重啟ＩＰＯ的一個非常重要的原因。
　　劉勝軍認為，當前市場中最大的一個痛點就是ＩＰＯ暫停，「ＩＰＯ暫停，股市就會好」是
一種錯誤認知。整個資本市場好不好，實際上和上市企業的數量沒有任何關係，它取決於公司的
質量、公司創造利潤的能力，而不是其他任何因素。認為上市的企業多了，資金供求關係就改變
了，是一個非常荒唐的想法。因為資本市場是一個開放的水池，並不是一個封閉的水池。好的企
業多了，資金就會源源不斷地來；沒有好的企業，就算暫停ＩＰＯ，那可能原來的存量資金就流
出去。
　　劉勝軍認為，資本市場若不能夠形成一個正常的ＩＰＯ生態，那麼整個風險投資行業的預期
就是悲觀的。因為大多數風險投資還是要以ＩＰＯ退出為主要渠道。
　　劉勝軍又表示，資本市場註冊制的核心靈魂是把選擇權交給市場。雖然現在搞了科創板，但
是科創板的門檻愈來愈高、規則愈來不透明。如果按照這個趨勢繼續下去，最終註冊制可能又回
到了審批制。
　　劉勝軍說：「監管總是不相信市場的力量，總是認為他的『選美』能夠比投資者搞得好。如
果說我們不能夠把父愛主義和民粹主義的情緒給改掉，我們的資本市場就會原地打轉。」
（ｌｃ）

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