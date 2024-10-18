《中國要聞》前男籃運動員易建聯被曝嫖娼，多品牌刪除代言內容

《經濟通通訊社１８日專訊》昨日有網友在微博發文，並曬出相關聊天記錄和圖片，疑似前

中國男籃球員易建聯「嫖娼」被曝光，其中包括疑似易建聯本人的身份證圖片。目前易建聯及其

團隊尚未就此進行回應。但這一事件已經對易建聯代言的商家和產品產生了不小的影響，目前

１３個品牌官微上已經搜索不到易建聯的名字。

在「嫖娼」傳言發生之前，易建聯代言或合作的品牌有２０家左右。而目前，ＣＢＡ聯賽官

方主贊助商中國人壽官方微博已經刪除了所有關於品牌形象大使易建聯的宣傳內容，另外，東陽

光、天然博士、誇克、廣發銀行、ＯＰＰＯ、上汽通用、君樂寶、ＴＣＬ、白象食品、珠江啤酒

、ＨＹＰＴＥＣ昊鉑、徐福記中國等品牌的微博官方也刪除了和易建聯合作的有關內容。

易建聯同時也是廣東省東莞市體育界政協委員。東莞市政協工作人員在回應媒體時表示，易

建聯是在職的東莞市政協委員，他們已經看到了網上的信息，但具體是否真實還不是很了解，屆

時應該會有官方信息通報。

天眼查信息顯示，易建聯共關聯１６家企業，其中１３家為存續狀態，包括嘉興丹青投資合

夥企業（有限合夥）、薪火陣營文體教育（深圳）集團、上海壹球成名信息技術有限公司、成都

趣睡科技股份有限公司等。商業履歷信息顯示，易建聯的商業版圖除體育文化外，還涉及商貿、

科技、投資等領域。（ｌｃ）

