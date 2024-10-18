  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
傾力救市
etnet專輯
AH股新聞

18/10/2024 11:28

【傾力救市】李雲澤：支持符合條件的保險機構新設證券投資基金

　　《經濟通通訊社１８日專訊》國家金融監督管理總局局長李雲澤今日在２０２４金融街論壇
年會上表示，要加力加勁落實支持經濟穩定增長一攬子政策，加快暢通資金循環，著力優化信貸
管理模式，有效提升服務實體經濟能力。
　　他提出，支持金融資產投資公司在支持科技創新方面發揮更大作用，目前新一批１８個試點
城市簽約意向規模已超過２５００億元人民幣。支持符合條件的保險機構新設證券投資基金，目
前多家保險公司提出相關申請。（ｌｃ）

想要獨家投資理財Tips？即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare光療脈衝復康帶 (價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

諾獎經濟學得主，貢獻背後亦有缺失

18/10/2024 07:42

大國博弈

提振內房｜一文看懂，中國房地產政策組合拳

17/10/2024 14:01

傾力救市

FX MONDAY｜歐元區9月通脹率降至1.8%，有利歐洲央...

14/10/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處