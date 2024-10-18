【傾力救市】李雲澤：支持符合條件的保險機構新設證券投資基金

《經濟通通訊社１８日專訊》國家金融監督管理總局局長李雲澤今日在２０２４金融街論壇

年會上表示，要加力加勁落實支持經濟穩定增長一攬子政策，加快暢通資金循環，著力優化信貸

管理模式，有效提升服務實體經濟能力。

他提出，支持金融資產投資公司在支持科技創新方面發揮更大作用，目前新一批１８個試點

城市簽約意向規模已超過２５００億元人民幣。支持符合條件的保險機構新設證券投資基金，目

前多家保險公司提出相關申請。（ｌｃ）

