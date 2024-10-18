《神州頭條》財經報章頭版摘要：五部門協力推動地產市場止跌回穩

《經濟通通訊社１８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平回信勉勵中國國際大學生創新大賽參賽學生代表

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近日，國家主席習近平給中國國際大學生創新大賽參賽學生代表回信，對他們予以親切勉勵並提

出殷切希望。習近平強調，創新是人類進步的源泉，青年是創新的重要生力軍。希望你們弘揚科

學精神，積極投身科技創新，為促進中外科技交流、推動科技進步貢獻青春力量。



央國企重組整合動作頻頻

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數據顯示，９月央國企上市公司重大重組規模達１１５１﹒５億元人民幣，創２０２２年以來單

月新高。業內人士認為，隨著政策紅利不斷釋放，多領域央國企重組有望迎來新突破。Ａ股市場

上央國企上市公司的資本運作有望更加頻繁，布局戰略性新興產業、優化產業鏈資源配置、推動

各類所有制企業產業重組等或成為主要趨勢。



持續加力匯聚合力，穩樓市打出組合拳

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近期，住房城鄉建設部會同財政部、自然資源部、人民銀行、金融監管總局等部門，指導各地迅

速行動，抓存量政策落實，抓增量政策出台，打出一套組合拳，促進房地產市場止跌回穩。多部

門負責人表示，未來將狠抓落實，讓政策效果充分顯現，讓人民群眾享受政策紅利，對房地產市

場止跌回穩充滿信心。





《上海證券報》



習近平回信勉勵中國國際大學生創新大賽參賽學生代表

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近日，國家主席習近平給中國國際大學生創新大賽參賽學生代表回信，對他們予以親切勉勵並提

出殷切希望。習近平強調，創新是人類進步的源泉，青年是創新的重要生力軍。希望你們弘揚科

學精神，積極投身科技創新，為促進中外科技交流、推動科技進步貢獻青春力量。



五部門：同心協力打好「組合拳」，推動房地產市場止跌回穩

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住房城鄉建設部會同財政部、自然資源部、中國人民銀行、金融監管總局等部門，指導各地迅速

行動，抓存量政策落實，抓增量政策出台，打出一套「組合拳」，推動市場止跌回穩。



房地產金融政策持續落地

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國新辦１０月１７日舉行新聞發布會，介紹促進房地產市場平穩健康發展有關情況。金融管理部

門此前推出的房地產金融政策，對於提振市場預期和信心，正發揮出積極作用。其中，降低存量

房貸利率總體預計會在１０月３１日前全部完成，預計到２０２４年底，房地產白名單項目貸款

審批通過金額將超過４萬億元人民幣。



《證券時報》



習近平回信勉勵中國國際大學生創新大賽參賽學生代表

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近日，國家主席習近平給中國國際大學生創新大賽參賽學生代表回信，對他們予以親切勉勵並提

出殷切希望。習近平強調，創新是人類進步的源泉，青年是創新的重要生力軍。希望你們弘揚科

學精神，積極投身科技創新，為促進中外科技交流、推動科技進步貢獻青春力量。



新增１００萬套舊房改造，白名單信貸規模增至４萬億

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在１０月１７日舉行的國新辦新聞發布會上，五部門詳解了推動房地產止跌回穩的政策“「組合

拳」。住建部部長倪虹將「組合拳」概括為「四個取消、四個降低、兩個增加」。其中，「兩個

增加」政策備受關注，即新增實施１００萬套城中村改造和危舊房改造，白名單項目信貸規模增

加至４萬億元人民幣。



摒棄高承諾、高估值定價模式，從嚴監管「殼公司」盲目跨界併購

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深交所日前編發《併購重組導刊》，宣傳解讀最新併購重組政策，引導優質上市公司深耕產業鏈

上下遊，借助資本市場實現培育產業增長極、提升核心競爭力，充分發揮資本市場優化資源配置

的作用，持續推動新質生產力發展。（ｒｙ）

