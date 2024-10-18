《鍾之日記》救市落實Ａ場飆，香江魚缸止連跌

《鍾之日記》１０月１８日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



內地今公布三季度ＧＤＰ增速放緩至４﹒６％，不過三頭馬車數據勝預期，港股連跌四日後

今日高開高走，隨著人行公布救市工具正式落地，人行行長潘功勝又預告下周將減ＬＰＲ及年底

或再降準，Ａ股午後強飆，帶動恒生指數最多升８７３點，全日收報２０８０４，升７２５點或

３﹒６％，收復２０天線，但全周港股仍跌４４７點或２﹒１％。今日主板成交近２５９１億元

，按日增加６７８億元。



＊科創股撐市，Ａ股單日漲２﹒９％＊



滬深股市今日強力反彈，午後官媒披露國家主席習近平在安徽考察時的重要講話，他稱，推

進中國式現代化，科技要打頭陣。Ａ場雙創板（創業板和科創板）隨即進入狂飆模式，雙雙漲逾

一成，滬綜指更一度升超４﹒５％，重新站上三千三。大市尾盤升勢稍回，滬綜指全日收升

２﹒９１％，報３２６１﹒５６點；深成指揚４﹒７１％，創業板最終漲近８％、上證科創５０

漲１１％。兩市成交量近２﹒１萬億元人民幣，較上個交易日大升四成。

本周Ａ股走勢反覆，最後一個交易日強彈下，全周升約１﹒４％。內地密集發布９月多項重

要經濟數據，其中，ＣＰＩ同環比漲幅均創三個月低點，ＰＰＩ同比創六個月最大降幅；同期

７０城樓價同比跌５﹒８％，續創逾九年最大降幅……數據反映中國內需依然疲弱，房地產困境

陰霾仍在。至於第三季ＧＤＰ同比增長４﹒６％，創六個季度最低。關於中國能否完成全年５％

左右的增長目標，再度成為市場熱議話題。



＊科技打頭陣，中芯衝最前＊



國家主席習近平１７日至１８日在安徽考察時表示，推進中國式現代化，科技要打頭陣。科

技創新是必由之路，黨中央非常重視和愛惜科技人才。他強調，安徽要加快科技創新和產業轉型

升級，推進深層次改革和高水平開放，在打造具有重要影響力的科技創新策源地、新興產業聚集

地、改革開放新高地、經濟社會發展全面綠色轉型區上持續發力。

主席一聲令下，Ａ場科創股率先起動，科技股集中的深圳股市，午後狂飆，創業板指一度大

漲１２％。港股方面，疊加台積電三季度財報相當「驚艷」，打消投資者有關全球芯片需求下降

的疑慮，亞太半導體板塊狂升，中芯國際（００９８１）大漲１６﹒３５％，登上藍籌成交榜首

位，晶門半導體（０２８７８）同漲１６％、上海復旦（０１３８５）漲１５﹒９％，華虹半導

體（０１３４７）升１２％。



＊流動性預增，券商股跑出＊



中央正式推穩股市新工具，證券、基金、保險公司互換便利（ＳＦＩＳＦ）即日起正式啟動

作業，目前獲准參與操作的證券、基金公司共２０家，首批申請額度已超２０００億人民幣。

人行與中證監今日聯合印發《關於做好證券、基金、保險公司互換便利（ＳＦＩＳＦ）相關

工作的通知》，明確了互換便利的業務流程、工具要素、交易雙方權利義務等內容。具體而言，

央行委託中債信用增進公司與符合條件的證券、基金、保險公司進行互換交易；互換期限１年，

可視情況展期。可用質押品包括債券、股票 ＥＴＦ、滬深３００成分股及公募ＲＥＩＴｓ等。

分析人士指出，互換便利可大幅提升非銀機構融資能力，持續為股市帶來增量資金。參與機

構通過互換便利將流動性較差的債券、股票換成國債、央票，後者作為高等級流動資產，可顯著

提高回購融資的可得性，獲取的資金將用於股票投資和做市。

內地券商股炒上，招商證券（０６０９９）收漲１７﹒８％，中信証券（０６０３０）飆

１３﹒６％，中金（０３９０８）揚１１﹒６％，國聯證券（０１４５６）升約１１％，中國銀

河（０６８８１）升１０﹒５％，國泰君安（０２６１１）收升７％，海通證券（０６８３７）

升近半成。



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