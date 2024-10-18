《Ａ股焦點》華立股份６連板，昨日澄清不涉及「華為鴻蒙」概念

《經濟通通訊社１８日專訊》華立股份（滬：６０３０３８）昨日晚間披露提示公告稱，市

場上仍有關於公司與「華為鴻蒙」概念相關聯的傳言。公司特此澄清，控股子公司東莞市康茂電

子有限公司（以下簡稱康茂電子）目前不具備華為鴻蒙相關系統的研發能力。

公司２０１９年入股康茂電子，持股比例６０％。實際上，康茂電子主要向家居行業銷售華

為政企產品ｉｄｅａｈｕｂ會議平板、華為終端智能家居產品華為智慧屏、華為雲如雲會議等，

２０２４年上半年銷售收入１９﹒９１萬元（人民幣．下同），淨利潤虧損１５４﹒８２萬元。

值得注意的是，華立股份近期因併購重組概念而受到資金的熱烈追捧。華立股份今日斬獲６

連板，最新報１４﹒６４元╱股。

據了解，這不是華立股份首次與「華為鴻蒙」概念撇清關係。今年１月１５日，華立股份已

公告表示，康茂電子不具備華為鴻蒙相關系統的研發能力。

再往前追溯，華立股份在去年１１月表示，康茂電子與華為合作涉及鴻蒙系統的產品，包括

華為自有鴻蒙產品和康茂電子應用鴻蒙智聯技術開發的智能家居產品。此後，華立股份就被當作

「華為鴻蒙」概念股，引發資金熱捧。

資料顯示，華立股份為「定製．精裝材料服務商」，以裝飾復合材料研發設計、生產、銷售

為產業基石，發展成為包括家居材料業務板塊、產業互聯網業務板塊、產業投資業務板塊的綜合

型控股企業。

華立股份２０２４中報顯示，上半年實現營業收入３﹒８１億元，同比增加４﹒４４％；歸

母淨利潤１８３８﹒８１萬元，同比減少７﹒６１％。（ｊｑ）

