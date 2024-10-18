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AH股新聞

18/10/2024 11:38

《Ａ股焦點》雙成藥業稱重組存不確定性，今再漲停錄２１天１９板

　　《經濟通通訊社１８日專訊》因公布併購重組預案，雙成藥業（深：００２６９３）近期在
Ａ股備受矚目。雙成藥業昨日（１７日）再度發布股票交易異常波動及風險提示性公告，其股票
交易價格於１０月１６日、１０月１７日連續兩個交易日收盤價格漲幅偏離值累計超過２０％。
　　昨日尾盤，雙成藥業在短短５分鍾內經歷了從漲停到跌停再到漲停的「天地天」行情。今日
，雙成藥業再度漲停，２１個交易日內錄得１９個漲停，累計漲幅為３９４﹒６４％。
　
＊近５年虧損約１﹒３億元人幣，擬轉為半導體公司＊
　
　　關於此次股票異動，雙成藥業披露稱，公司正在籌劃重大資產重組事項。該公司擬以發行股
份及支付現金的方式向香港奧拉投資、Ｗｉｎ　Ａｉｍｉｎｇ　Ｌｉｍｉｔｅｄ╱贏准有限公司
等２５名交易對方購買其持有的寧波奧拉半導體股份有限公司１００％股份，並擬向不超過３５
名特定投資者發行股份募集配套資金，本次交易預計構成關聯交易，構成重大資產重組，不構成
重組上市。
　　雙成藥業提醒，截至目前，此次交易的審計、評估工作尚未完成，具體交易價格尚未確定，
此次重組事項尚需履行必要的內部決策程序，並需經有權監管機構批准後方可正式實施，能否最
終成功實施存在不確定性。
　　據了解，雙成藥業曾在重組預案中明確表示，公司未來將擇機剝離醫藥類相關資產，中心轉
移至半導體領域，意味著將從一家製藥企業轉為一家半導體公司。
　　資料顯示，雙成藥業主要從事化學合成多肽藥品的研發、生產和銷售。自２０２０年至
２０２４年上半年，除２０２２年盈利９００萬元外（人民幣．下同），其他年份，雙成藥業一
直處於虧損狀態，近５年累計虧損約１﹒３億元。其中，２０２４年上半年營業收入９４８９萬
元，同比下滑３１﹒７４％；歸母淨利潤虧損１６９４﹒６２萬元。（ｊｑ）

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