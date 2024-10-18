《中國要聞》造謠「成都大規模拆遷，有人一夜暴富」４人被處罰

《經濟通通訊社１８日專訊》近日，網上出現關於「四川啟動２﹒１５萬億元人民幣拆遷項

目，有人一夜暴富」等信息，引發社會熱議。部分網友還跟風發表不實言論，例如「獲得千萬拆

遷款、賠１７套房」等炫富行為。經官方核實，一切補賠償標準官網上有相關政策文件，不可能

出現一個人或者一戶人要賠幾千萬的情況。成都市住建局、規劃和自然資源局已對相關情況進行

辟謠。

對於網傳謠言，成都市公安局昨日發布通報指，違法行為人閆某某為博取流量，在搜集相關

未經核實的網絡信息後，利用ＡＩ軟件生成「四川啟動２﹒１５萬億拆遷項目」的虛假信息，並

於１０月１５日發布在網絡平台上。違法行為人陳某、徐某等人在相關網絡平台發布「我一個朋

友賠了１７套房」、「還不錯，賠了９６７﹒４３萬」等虛假信息，造成不良社會影響。

此外，違法行為人範某某為博取流量，編造「成都要給聯合國總部，首都遷移及迪士尼預留

土地的虛假信息圖片並發布在網絡平台上，造成不良社會影響。

目前，上述四人因虛構事實擾亂公共秩序，已被公安機關依法給予行政處罰。（ｌｃ）

