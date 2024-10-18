  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
傾力救市
etnet專輯
AH股新聞

18/10/2024 09:27

《中國要聞》造謠「成都大規模拆遷，有人一夜暴富」４人被處罰

　　《經濟通通訊社１８日專訊》近日，網上出現關於「四川啟動２﹒１５萬億元人民幣拆遷項
目，有人一夜暴富」等信息，引發社會熱議。部分網友還跟風發表不實言論，例如「獲得千萬拆
遷款、賠１７套房」等炫富行為。經官方核實，一切補賠償標準官網上有相關政策文件，不可能
出現一個人或者一戶人要賠幾千萬的情況。成都市住建局、規劃和自然資源局已對相關情況進行
辟謠。
　　對於網傳謠言，成都市公安局昨日發布通報指，違法行為人閆某某為博取流量，在搜集相關
未經核實的網絡信息後，利用ＡＩ軟件生成「四川啟動２﹒１５萬億拆遷項目」的虛假信息，並
於１０月１５日發布在網絡平台上。違法行為人陳某、徐某等人在相關網絡平台發布「我一個朋
友賠了１７套房」、「還不錯，賠了９６７﹒４３萬」等虛假信息，造成不良社會影響。
　　此外，違法行為人範某某為博取流量，編造「成都要給聯合國總部，首都遷移及迪士尼預留
土地的虛假信息圖片並發布在網絡平台上，造成不良社會影響。
　　目前，上述四人因虛構事實擾亂公共秩序，已被公安機關依法給予行政處罰。（ｌｃ）

【你點睇】房租管實施兩年半，工作小組調查發現97.3%租戶未裝獨立水電錶，業主濫收水電費。您認為現行罰則是否過輕？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare光療脈衝復康帶 (價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

諾獎經濟學得主，貢獻背後亦有缺失

18/10/2024 07:42

大國博弈

提振內房｜一文看懂，中國房地產政策組合拳

17/10/2024 14:01

傾力救市

FX MONDAY｜歐元區9月通脹率降至1.8%，有利歐洲央...

14/10/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處