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AH股新聞

18/10/2024 09:56

《汽車新勢力》官媒：特斯拉完全自動駕駛技術入華尚未獲批

　　《經濟通通訊社１８日專訊》今年以來，特斯拉全自動駕駛系統（Ｆｕｌｌ－Ｓｅｌｆ　
Ｄｒｉｖｉｎｇ，ＦＳＤ）即將落地中國市場的消息不斷。惟《中國日報》獲悉，ＦＳＤ入華尚
未得到監管部門批准，相關評估工作仍在進行中。馬斯克曾向相關部門提出申請，希望獲取部分
視頻數據用於系統訓練，並承諾這些數據可交由相關部門進行嚴格審核。
　　特斯拉９月時預計將於２０２５年第一季度在中國推出ＦＳＤ，但幾位知情人士均表示：「
進展並沒有那麼快」。當前，特斯拉的提案仍有待中方全面評估，相關部門正緊鑼密鼓地對自動
駕駛技術、數據安全、法律法規以及技術標準等多個方面進行綜合研判與深入分析。
　
＊馬斯克申請獲取非敏感視頻數據用以訓練系統＊
　
　　專家表示，ＦＳＤ能否在華快速落地的核心在於如何採集基礎地理信息等數據以及數據怎樣
安全合規。目前，特斯拉是委托有資質的中國企業進行相關測繪活動。
　　對此，接近特斯拉人士透露，馬斯克曾向相關部門提議，希望能夠直接獲取部分非敏感性的
視頻數據，以便用於訓練其自動駕駛系統。並主動建議可以有專門的政府團隊來對這些視頻數據
進行全面評估，以確保數據安全性。（ｒｙ）

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