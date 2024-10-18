【數據解讀】第三季ＧＤＰ創六季低，分析：全年目標實現有難度

《經濟通通訊社１８日專訊》受內需疲弱影響，中國三季度ＧＤＰ同比增長４﹒６％、創六

個季度最低；不過９月經濟整體表現均好於預期，規上工業增加值及社會消費品零售總額同比增

速均創四個月最高，投資增速持穩，城鎮調查失業率降至三個月新低。

《路透》引述分析人士指出，經濟增速雖邊際下降，但趨勢不容忽視，可能會影響全年經濟

目標實現，不過近期的政策刺激應會帶來積極影響，後續關注財政增量政策具體細節，或許要等

到美國大選落地之後見分曉。



＊仲量聯行：全年ＧＤＰ增速料４﹒８％至４﹒９％＊



仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟表示，三季度數據表現不出所料，在內需疲軟、房地產

滑坡、出口增長放緩情況下，整體經濟表現符合市場預期。９月底宣布的刺激方案要實現促進經

濟增長，還需要時間和耐心。仲量聯行預計全年ＧＤＰ增速為４﹒８％至４﹒９％，實際上符合

官方５％左右的目標。

龐溟續稱，最高層已經再次表述「努力完成」全年目標，所以可能對全年４﹒８％至

４﹒９％的容忍度有所提升。接下來的政策支持節奏可能比較合理、不會倉促推出，同時近期各

部委推出的支持政策比較集中，需要梳理協調一下步伐和節奏；另外還需要為其他經濟體政策調

整和國際形勢變化等預留部分政策空間。考慮到最近的政策刺激，該行將２０２５年各季ＧＤＰ

同比增速較此前預測上調０﹒１至０﹒２個百分點。

澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬認為，房地產９月出現一些積極變化，但仍需觀察是否短

期脈沖。目前經濟增速已經低於預設目標，需要更大力度的財政支出、貨幣寬鬆以實現目標。



＊美大選結果或成北京政策考量因素＊



另外，保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威分析，第三季ＧＤＰ按季略有下降，但

如果這種趨勢持續到年底，５％左右的增長目標會難以實現。這可能是政府在政治局會議上決定

改變政策立場、促增長的原因所在。市場正在等待財政刺激方案更加明確，可能要等到１１月才

能知道細節，因為美國大選結果可能會是北京政策方面的一個考量因素。（ｒｙ）

