【聚焦數據】內地９月發電量同比增６％，原煤生產增速加快

《經濟通通訊社１８日專訊》國家統計局今日發布９月份能源生產情況，規模以上工業（以

下簡稱規上工業）原煤、原油、天然氣、電力生產平穩增長。其中，規上工業發電量同比增長

６﹒０％，１－９月份同比增長５﹒４％。



＊原油生產同比增１﹒１％，天然氣生產同比增６﹒８％＊



原煤生產增速加快。９月份，規上工業原煤產量４﹒１億噸，同比增長４﹒４％，增速比８

月份加快１﹒６個百分點；日均產量１３８１﹒５萬噸。進口煤炭４７５９萬噸，同比增長

１３﹒０％。１－９月份，規上工業原煤產量３４﹒８億噸，同比增長０﹒６％。進口煤炭

３﹒９億噸，同比增長１１﹒９％。

原油生產保持穩定。９月份，規上工業原油產量１７０７萬噸，同比增長１﹒１％；日均產

量５６﹒９萬噸。進口原油４５４９萬噸，同比下降０﹒５％。１－９月份，規上工業原油產量

１５９８７萬噸，同比增長２﹒０％。進口原油４１２３９萬噸，同比下降２﹒８％。

原油加工有所下降。９月份，規上工業原油加工量５８７３萬噸，同比下降５﹒４％；日均

加工１９５﹒８萬噸。１－９月份，規上工業原油加工量５３１２６萬噸，同比下降１﹒６％。

天然氣生產穩定增長。９月份，規上工業天然氣產量１９３億立方米，同比增長６﹒８％；

日均產量６﹒４億立方米。進口天然氣１１９９萬噸，同比增長１９﹒０％。１－９月份，規上

工業天然氣產量１８３０億立方米，同比增長６﹒６％。進口天然氣９９０８萬噸，同比增長

１３﹒０％。



＊發電量９月同比增６％，火電、風電增速加快＊



電力生產情況方面，規上工業電力生產有所加快。９月份，規上工業發電量８０２４億千瓦

時，同比增長６﹒０％，增速比８月份加快０﹒２個百分點；規上工業日均發電２６７﹒５億千

瓦時。１－９月份，規上工業發電量７０５６０億千瓦時，同比增長５﹒４％。

分品種看，９月份，規上工業火電、風電增速加快，水電由增轉降，核電、太陽能發電增速

回落。其中，規上工業火電同比增長８﹒９％，增速比８月份加快５﹒２個百分點；規上工業水

電下降１４﹒６％，８月份為增長１０﹒７％；規上工業核電增長２﹒８％，增速比８月份回落

２﹒１個百分點；規上工業風電增長３１﹒６％，增速比８月份加快２５﹒０個百分點；規上工

業太陽能發電增長１２﹒７％，增速比８月份回落９﹒０個百分點。（ｊｑ）

