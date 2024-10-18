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AH股新聞

18/10/2024 09:29

《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒１１％，六大行３個月內再降存款利率

　　《經濟通通訊社１８日專訊》今日一早，六大國有銀行相繼宣布調降人民幣存款利率，三個
月期、半年、一年期、二年期、三年期、五年期定期存款掛牌利率均下調２５個基點，料股份制
銀行、中小銀行等隨後跟進。這是繼７月後，時隔不到３個月國有大行再度下調存款利率，也是
自２０２２年９月以來大行第六次主動下調存款利率。
　　五部門昨日打出一套穩樓市組合拳，其中，銀行信貸支持至關重要。業界估存款利率下調能
夠緩解淨利差壓力，增強銀行經營穩健性，並為銀行進一步降低實體經濟融資成本拓展空間。人
行官網發布早前同中證監、金監總局召開座談會詳情，會議強調要加大對實體經濟的信貸支持力
度，最大程度發揮政策效應，持續提振市場信心，改善社會預期。
　　觀望即將公布的重磅數據，滬深三大指數今早集體低開，滬綜指低開０﹒１１％，報
３１６５﹒９７點，深成指低開０﹒２３％，創業板指低開０﹒２９％。房地產依然弱勢，銅纜
高速連接走高。
　　第三季度ＧＤＰ今日上午公布，備受市場關注。有機構悲觀預料第三季度ＧＤＰ同比增長
４﹒５％，將創下六個季度以來最低增速。但中國銀行研究院認為，中國經濟延續恢復態勢，三
季度ＧＤＰ增長４﹒８％左右。國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）總幹事格奧爾基耶娃表示，中國經
濟規模已經十分龐大，難以倚賴出口來推動經濟增長，如果中國維持現有的模式，經濟增長率可
能降至４％以下，中國社會將處於困境。
　　人民銀行今日進行１０８４億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場有９４２億元逆
回購到期，即今日淨投放１４２億元。公開市場本周有３４６９億元７天期逆回購到期，人行全
周進行９４４６億元逆回購，即全周放水５９７７億元。計及１６日到期的７８９０億元ＭＬＦ
沒續做，全口徑計，收水１９１３億元。（ｒｙ）

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