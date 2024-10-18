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AH股新聞

18/10/2024 11:34

《Ａ股行情》滬指低開高走半日升０﹒６７％，兩大救市新工具落地

　　《經濟通通訊社１８日專訊》國家統計局今日公布９月經濟數據，三季度ＧＤＰ同比增
４﹒６％略優於市場預期、但仍創六季新低，不過，同期工業、消費增速均創四個月高點。盤中
人行公告正式推出股票回購增持再貸款，２１家全國性金融機構可向符合條件的上市公司和主要
股東發放相關貸款用於股票回購和增持，並於次一季度第一個月向人民銀行申請再貸款，再貸款
首期額度３０００億元（人民幣．下同），利率１﹒７５％，期限１年；人行同時啟動證券、基
金、保險公司互換便利（ＳＦＩＳＦ）操作，目前獲准參與互換便利操作的證券、基金公司有
２０家，首批申請額度已超２０００億。
　　兩項救市新工具落地，刺激股市回升。滬深股市低開高走，滬綜指半日升０﹒６７％，收報
３１９０﹒６３點，深成指升１﹒６４％，創業板指更漲３﹒２９％。個股升多跌少，兩市共
３６３６隻個股上漲，７７隻個股漲停。
　　成交放量，滬深兩市半日交易額９６１２億元，較上日（１７日）同時段成交回升５９０億
元或６﹒５％。
　　行業板塊方面，房地產延續昨日弱勢，半日跌逾１％；銀行、保險亦走軟，國有六大行齊飄
綠，其中郵儲銀行（滬：６０１６５８）及農業銀行（滬：６０１２８８）均跌逾１％。今早六
大行官宣下調人民幣存款掛牌利率，多個期限的定期存款掛牌利率均下調２５個基點。人行行長
潘功勝表示，年底前將視市場流動性情況，擇機進一步下調存款準備金率０﹒２５－０﹒５個百
分點。
　　上漲方面，通信設備、半導體及券商升幅靠前。股票回購增持再貸款及互換便利今天正式實
施，證券板塊起飛，天風證券（滬：６０１１６２）漲停，東方財富（深：３０００５９）飆
６﹒５％，海通證券（滬：６００８３７）揚４﹒５％。（ｒｙ）

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