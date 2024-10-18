《Ａ股行情》滬指低開高走半日升０﹒６７％，兩大救市新工具落地

《經濟通通訊社１８日專訊》國家統計局今日公布９月經濟數據，三季度ＧＤＰ同比增

４﹒６％略優於市場預期、但仍創六季新低，不過，同期工業、消費增速均創四個月高點。盤中

人行公告正式推出股票回購增持再貸款，２１家全國性金融機構可向符合條件的上市公司和主要

股東發放相關貸款用於股票回購和增持，並於次一季度第一個月向人民銀行申請再貸款，再貸款

首期額度３０００億元（人民幣．下同），利率１﹒７５％，期限１年；人行同時啟動證券、基

金、保險公司互換便利（ＳＦＩＳＦ）操作，目前獲准參與互換便利操作的證券、基金公司有

２０家，首批申請額度已超２０００億。

兩項救市新工具落地，刺激股市回升。滬深股市低開高走，滬綜指半日升０﹒６７％，收報

３１９０﹒６３點，深成指升１﹒６４％，創業板指更漲３﹒２９％。個股升多跌少，兩市共

３６３６隻個股上漲，７７隻個股漲停。

成交放量，滬深兩市半日交易額９６１２億元，較上日（１７日）同時段成交回升５９０億

元或６﹒５％。

行業板塊方面，房地產延續昨日弱勢，半日跌逾１％；銀行、保險亦走軟，國有六大行齊飄

綠，其中郵儲銀行（滬：６０１６５８）及農業銀行（滬：６０１２８８）均跌逾１％。今早六

大行官宣下調人民幣存款掛牌利率，多個期限的定期存款掛牌利率均下調２５個基點。人行行長

潘功勝表示，年底前將視市場流動性情況，擇機進一步下調存款準備金率０﹒２５－０﹒５個百

分點。

上漲方面，通信設備、半導體及券商升幅靠前。股票回購增持再貸款及互換便利今天正式實

施，證券板塊起飛，天風證券（滬：６０１１６２）漲停，東方財富（深：３０００５９）飆

６﹒５％，海通證券（滬：６００８３７）揚４﹒５％。（ｒｙ）

