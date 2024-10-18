《Ａ股行情》科創股爆發，成交二萬億，滬指收漲２﹒９％周升１％

《經濟通通訊社１８日專訊》滬深股市今日強力反彈，午後官媒披露國家主席習近平在安徽

考察時的重要講話，他稱，推進中國式現代化，科技要打頭陣。Ａ場雙創板（創業板和科創板）

隨即進入狂飆模式，雙雙漲逾一成，滬綜指更一度升超４﹒５％，重新站上三千三。大市尾盤升

勢稍回，滬綜指全日收升２﹒９１％，報３２６１﹒５６點；深成指揚４﹒７１％，創業板最終

漲近８％、上證科創５０漲１１％。

兩市成交量亦重回二萬億水平，全日近２﹒１萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量

６０６４億元或大升四成。

本周Ａ股走勢反覆，最後一個交易日強彈下，全周升約１﹒４％。本周內地密集發布９月多

項重要經濟數據，其中，ＣＰＩ同環比漲幅均創三個月低點，ＰＰＩ同比創六個月最大降幅；同

期７０個大中城市樓價指數同比跌５﹒８％，續創逾九年最大降幅……數據反映中國內需依然疲

弱，房地產困境陰霾仍在。至於第三季ＧＤＰ同比增長４﹒６％，官方稱略優預期，但仍創六個

季度最低。關於中國能否完成全年５％左右的增長目標，再度成為市場熱議話題。



＊半導體漲逾一成領升，證券股大幅反彈＊



習近平１７日至１８日在安徽考察時表示，推進中國式現代化，科技要打頭陣，疊加台積電

三季度財報相當「驚艷」，打消投資者有關全球芯片需求下降的疑慮，帶動亞太半導體板塊狂升

。半導體板塊全日漲超１１％，芯片、光刻機及先進封裝等全產業鏈集體爆發。中芯國際

（滬：６８８９８１）、杰華特（滬：６８８１４１）、富樂德（深：３０１２９７）、寒武紀

（滬：６８８２５６）等多股升停。

今日上午，人行官宣正式推出股票回購增持再貸款，再貸款首期額度３０００億元；同時啟

動ＳＦＩＳＦ互換便利工具操作，首批申請額度已超２０００億元。中金公司

（滬：６０１９９５）、中信證券（滬：６０００３０）等多家券商隨後表示正在積極申請參與

。

證券板塊大幅反彈，天風證券（滬：６０１１６２）漲停，東方財富（深：３０００５９）

升逾１５％，中信證券升６﹒７％，中金公司收升５﹒３％，中國銀河（滬：６０１８８１）升

５﹒２％。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３９２５﹒２３ ＋３﹒６２

上證綜合指數 ３２６１﹒５６ ＋２﹒９１ ８２７９﹒４９

上證Ａ股指數 ３４１８﹒５０ ＋２﹒９１

深證成份指數 １０３５７﹒６８ ＋４﹒７１ １２６９７﹒３０

深圳創業板指數 ２１９５﹒１０ ＋７﹒９５

上證Ｂ股指數 ２７１﹒８８ ＋２﹒４４ ３﹒１１

深證Ｂ股指數 １２３２﹒２０ ＋２﹒０６ １﹒５４

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