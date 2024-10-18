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AH股新聞

18/10/2024 15:07

《Ａ股行情》科創股爆發，成交二萬億，滬指收漲２﹒９％周升１％

　　《經濟通通訊社１８日專訊》滬深股市今日強力反彈，午後官媒披露國家主席習近平在安徽
考察時的重要講話，他稱，推進中國式現代化，科技要打頭陣。Ａ場雙創板（創業板和科創板）
隨即進入狂飆模式，雙雙漲逾一成，滬綜指更一度升超４﹒５％，重新站上三千三。大市尾盤升
勢稍回，滬綜指全日收升２﹒９１％，報３２６１﹒５６點；深成指揚４﹒７１％，創業板最終
漲近８％、上證科創５０漲１１％。
　　兩市成交量亦重回二萬億水平，全日近２﹒１萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量
６０６４億元或大升四成。
　　本周Ａ股走勢反覆，最後一個交易日強彈下，全周升約１﹒４％。本周內地密集發布９月多
項重要經濟數據，其中，ＣＰＩ同環比漲幅均創三個月低點，ＰＰＩ同比創六個月最大降幅；同
期７０個大中城市樓價指數同比跌５﹒８％，續創逾九年最大降幅……數據反映中國內需依然疲
弱，房地產困境陰霾仍在。至於第三季ＧＤＰ同比增長４﹒６％，官方稱略優預期，但仍創六個
季度最低。關於中國能否完成全年５％左右的增長目標，再度成為市場熱議話題。
　　
＊半導體漲逾一成領升，證券股大幅反彈＊
　
　　習近平１７日至１８日在安徽考察時表示，推進中國式現代化，科技要打頭陣，疊加台積電
三季度財報相當「驚艷」，打消投資者有關全球芯片需求下降的疑慮，帶動亞太半導體板塊狂升
。半導體板塊全日漲超１１％，芯片、光刻機及先進封裝等全產業鏈集體爆發。中芯國際
（滬：６８８９８１）、杰華特（滬：６８８１４１）、富樂德（深：３０１２９７）、寒武紀
（滬：６８８２５６）等多股升停。
　　今日上午，人行官宣正式推出股票回購增持再貸款，再貸款首期額度３０００億元；同時啟
動ＳＦＩＳＦ互換便利工具操作，首批申請額度已超２０００億元。中金公司
（滬：６０１９９５）、中信證券（滬：６０００３０）等多家券商隨後表示正在積極申請參與

　　證券板塊大幅反彈，天風證券（滬：６０１１６２）漲停，東方財富（深：３０００５９）
升逾１５％，中信證券升６﹒７％，中金公司收升５﹒３％，中國銀河（滬：６０１８８１）升
５﹒２％。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３９２５﹒２３　　＋３﹒６２　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３２６１﹒５６　　＋２﹒９１　　　　８２７９﹒４９　　
　　上證Ａ股指數　　３４１８﹒５０　　＋２﹒９１　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１０３５７﹒６８　＋４﹒７１　　　１２６９７﹒３０　　
　　深圳創業板指數　２１９５﹒１０　　＋７﹒９５　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　　２７１﹒８８　　＋２﹒４４　　　　　３﹒１１　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１２３２﹒２０　　＋２﹒０６　　　　　１﹒５４　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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