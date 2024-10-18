【聚焦數據】統計局：９月７０城樓價降幅環比趨穩，同比擴大

《經濟通通訊社１８日專訊》國家統計局公布９月７０個大中城市商品住宅銷售價格變動情

況。國家統計局城市司首席統計師王中華解讀數據指，９月７０個大中城市商品住宅銷售價格環

比降幅總體趨穩、同比降幅擴大，並指問卷調查結果顯示，９月下旬以來，房地產市場信心增強

、預期改善。



＊三線城市新房售價環比跌幅略為收窄＊



９月，一線城市新建商品住宅銷售價格環比下降０﹒５％，降幅比上月擴大０﹒２個百分點

。其中，北京、廣州和深圳分別下降０﹒７％、０﹒９％和１﹒０％，上海上漲０﹒６％。二線

城市新建商品住宅銷售價格環比下降０﹒７％，降幅與上月相同。三線城市新建商品住宅銷售價

格環比下降０﹒７％，降幅比上月收窄０﹒１個百分點。

同期，一線城市二手住宅銷售價格環比下降１﹒２％，降幅比上月擴大０﹒３個百分點，其

中北京、上海、廣州和深圳分別下降１﹒３％、１﹒２％、１﹒１％和１﹒３％。二線城市二手

住宅銷售價格環比下降０﹒９％，降幅比上月收窄０﹒１個百分點。三線城市二手住宅銷售價格

環比下降０﹒９％，降幅與上月相同。



＊一二三線城市新房二手房價格同比跌幅均擴＊



９月，一線城市新建商品住宅銷售價格同比下降４﹒７％，降幅比上月擴大０﹒５個百分點

。其中，北京、廣州和深圳分別下降４﹒６％、１０﹒３％和８﹒６％，上海上漲４﹒９％。二

、三線城市新建商品住宅銷售價格同比分別下降５﹒７％和６﹒６％，降幅均比上月擴大０﹒４

個百分點。

同期，一線城市二手住宅銷售價格同比下降１０﹒７％，降幅比上月擴大１﹒３個百分點，

其中北京、上海、廣州和深圳分別下降１０﹒３％、７﹒６％、１２﹒８％和１２﹒０％。二、

三線城市二手住宅銷售價格同比分別下降８﹒９％和９﹒０％，降幅比上月分別擴大０﹒３個和

０﹒５個百分點。



＊９月下旬以來市場對未來半年樓市信心增強＊



此外，國家統計局對７０個大中城市在９月下旬開展的月度房價問卷調查顯示，預期未來半

年新建商品住宅和二手住宅銷售價格保持穩定或上漲的受訪從業人員佔比分別為５８﹒３％和

４５﹒４％，對比上月調查結果，分別提高１０﹒０個和６﹒５個百分點。（ｓｌ）

