【聚焦數據】第三季ＧＤＰ增４﹒６％略優預期，首三季增４﹒８％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》國家統計局公布，第三季ＧＤＰ同比增

４﹒６％，略優預期的增長４﹒５％，為２０２３年第一季新冠疫情後重新開放以來最低季度水

平。首三季ＧＤＰ增４﹒８％。

初步核算，前三季度國內生產總值９４９７４６億元（人民幣．下同），按不變價格計算，

同比增長４﹒８％。分季度看，一季度國內生產總值同比增長５﹒３％，二季度增長４﹒７％，

三季度增長４﹒６％。從環比看，三季度國內生產總值增長０﹒９％。

分產業看，第一產業增加值５７７３３億元，同比增長３﹒４％；第二產業增加值

３６１３６２億元，增長５﹒４％；第三產業增加值５３０６５１億元，增長４﹒７％。



同比變動（％） 金額（億元人民幣）

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國內生產總值 ２０２４年第三季 ＋４﹒５ ３３２９１０

２０２４年第二季 ＋４﹒７ ３２０５３７

２０２４年第一季 ＋５﹒３ ２９６２９９



２０２３年全年 ＋５﹒２ １２６０５８２

２０２３年第四季 ＋５﹒２ ３４７８９０

２０２３年第三季 ＋４﹒９ ３１９９９２

２０２３年第二季 ＋６﹒３ ３０８０３８

２０２３年第一季 ＋４﹒５ ２８４９９７

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