【聚焦數據】第三季ＧＤＰ增４﹒６％略優預期，首三季增４﹒８％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》國家統計局公布，第三季ＧＤＰ同比增
４﹒６％，略優預期的增長４﹒５％，為２０２３年第一季新冠疫情後重新開放以來最低季度水
平。首三季ＧＤＰ增４﹒８％。
初步核算，前三季度國內生產總值９４９７４６億元（人民幣．下同），按不變價格計算，
同比增長４﹒８％。分季度看，一季度國內生產總值同比增長５﹒３％，二季度增長４﹒７％，
三季度增長４﹒６％。從環比看，三季度國內生產總值增長０﹒９％。
分產業看，第一產業增加值５７７３３億元，同比增長３﹒４％；第二產業增加值
３６１３６２億元，增長５﹒４％；第三產業增加值５３０６５１億元，增長４﹒７％。
同比變動（％） 金額（億元人民幣）
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國內生產總值 ２０２４年第三季 ＋４﹒５ ３３２９１０
２０２４年第二季 ＋４﹒７ ３２０５３７
２０２４年第一季 ＋５﹒３ ２９６２９９
２０２３年全年 ＋５﹒２ １２６０５８２
２０２３年第四季 ＋５﹒２ ３４７８９０
２０２３年第三季 ＋４﹒９ ３１９９９２
２０２３年第二季 ＋６﹒３ ３０８０３８
２０２３年第一季 ＋４﹒５ ２８４９９７
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