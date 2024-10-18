  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
傾力救市
etnet專輯
AH股新聞

18/10/2024 10:00

【聚焦數據】第三季ＧＤＰ增４﹒６％略優預期，首三季增４﹒８％

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》國家統計局公布，第三季ＧＤＰ同比增
４﹒６％，略優預期的增長４﹒５％，為２０２３年第一季新冠疫情後重新開放以來最低季度水
平。首三季ＧＤＰ增４﹒８％。
　　初步核算，前三季度國內生產總值９４９７４６億元（人民幣．下同），按不變價格計算，
同比增長４﹒８％。分季度看，一季度國內生產總值同比增長５﹒３％，二季度增長４﹒７％，
三季度增長４﹒６％。從環比看，三季度國內生產總值增長０﹒９％。
　　分產業看，第一產業增加值５７７３３億元，同比增長３﹒４％；第二產業增加值
３６１３６２億元，增長５﹒４％；第三產業增加值５３０６５１億元，增長４﹒７％。
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　同比變動（％）　金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　國內生產總值　２０２４年第三季　　　　＋４﹒５　　　　３３２９１０
　　　　　　　　　２０２４年第二季　　　　＋４﹒７　　　　３２０５３７
　　　　　　　　　２０２４年第一季　　　　＋５﹒３　　　　２９６２９９
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　２０２３年全年　　　　＋５﹒２　　　１２６０５８２
　　　　　　　　　２０２３年第四季　　　　＋５﹒２　　　　３４７８９０
　　　　　　　　　２０２３年第三季　　　　＋４﹒９　　　　３１９９９２
　　　　　　　　　２０２３年第二季　　　　＋６﹒３　　　　３０８０３８
　　　　　　　　　２０２３年第一季　　　　＋４﹒５　　　　２８４９９７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

想要獨家投資理財Tips？即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare光療脈衝復康帶 (價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

諾獎經濟學得主，貢獻背後亦有缺失

18/10/2024 07:42

大國博弈

提振內房｜一文看懂，中國房地產政策組合拳

17/10/2024 14:01

傾力救市

FX MONDAY｜歐元區9月通脹率降至1.8%，有利歐洲央...

14/10/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處