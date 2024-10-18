【聚焦數據】內地９月社會消費品零售總額增３﹒２％，大勝預期

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》國家統計局公布，９月份，社會消費品零

售總額同比增長３﹒２％，比上月加快１﹒１個百分點，大幅高於預期的增２﹒５％。汽車、家

電等商品銷售向好，９月份限額以上單位家用電器和音像器材類、通訊器材類、文化辦公用品類

商品零售額分別增長２０﹒５％、１２﹒３％、１０﹒０％；汽車類、家具類商品零售額均增長

０﹒４％，增速由負轉正。

前三季度，社會消費品零售總額３５３５６４億元（人民幣．下同），同比增長３﹒３％。

按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額３０５８６９億元，同比增長３﹒２％；鄉村消費

品零售額４７６９５億元，增長４﹒４％。

按消費類型分，商品零售額３１４１４９億元，增長３﹒０％；餐飲收入３９４１５億元，

增長６﹒２％。部分基本生活類和升級類商品銷售良好，限額以上單位糧油食品類、飲料類商品

零售額分別增長９﹒９％、４﹒５％；通訊器材類、體育娛樂用品類商品零售額分別增長

１１﹒９％、９﹒７％。

全國網上零售額１０８９３０億元，同比增長８﹒６％。其中，實物商品網上零售額

９０７２１億元，增長７﹒９％，佔社會消費品零售總額的比重為２５﹒７％。





