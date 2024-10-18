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AH股新聞

18/10/2024 10:00

【聚焦數據】內地９月社會消費品零售總額增３﹒２％，大勝預期

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》國家統計局公布，９月份，社會消費品零
售總額同比增長３﹒２％，比上月加快１﹒１個百分點，大幅高於預期的增２﹒５％。汽車、家
電等商品銷售向好，９月份限額以上單位家用電器和音像器材類、通訊器材類、文化辦公用品類
商品零售額分別增長２０﹒５％、１２﹒３％、１０﹒０％；汽車類、家具類商品零售額均增長
０﹒４％，增速由負轉正。
　　前三季度，社會消費品零售總額３５３５６４億元（人民幣．下同），同比增長３﹒３％。
　　按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額３０５８６９億元，同比增長３﹒２％；鄉村消費
品零售額４７６９５億元，增長４﹒４％。
　　按消費類型分，商品零售額３１４１４９億元，增長３﹒０％；餐飲收入３９４１５億元，
增長６﹒２％。部分基本生活類和升級類商品銷售良好，限額以上單位糧油食品類、飲料類商品
零售額分別增長９﹒９％、４﹒５％；通訊器材類、體育娛樂用品類商品零售額分別增長
１１﹒９％、９﹒７％。
　　全國網上零售額１０８９３０億元，同比增長８﹒６％。其中，實物商品網上零售額
９０７２１億元，增長７﹒９％，佔社會消費品零售總額的比重為２５﹒７％。
　
　

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