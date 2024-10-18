【聚焦數據】首三季全國房地產投資下降１０﹒１％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》國家統計局公布，１－９月，全國房地產
開發投資７８６８０億元（人民幣．下同），同比下降１０﹒１％，降幅較１－８月略微收窄
０﹒１個百分點；其中，住宅投資５９７０１億元，下降１０﹒５％。
＊住宅竣工面積下降２３﹒９％＊
１－９月，房地產開發企業房屋施工面積７１５９６８萬平方米，同比下降１２﹒２％。其
中，住宅施工面積５０１０５１萬平方米，下降１２﹒７％。房屋新開工面積５６０５１萬平方
米，下降２２﹒２％。其中，住宅新開工面積４０７４５萬平方米，下降２２﹒４％。房屋竣工
面積３６８１６萬平方米，下降２４﹒４％。其中，住宅竣工面積２６８７１萬平方米，下降
２３﹒９％。
１－９月，房地產開發企業到位資金７８８９８億元，同比下降２０﹒０％。其中，國內貸
款１１４６６億元，下降６﹒２％；利用外資２９億元，下降１９﹒９％；自籌資金２８６８０
億元，下降９﹒１％；定金及預收款２３５９３億元，下降２９﹒８％；個人按揭貸款
１１０７９億元，下降３４﹒９％。
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