【聚焦數據】首三季全國房地產投資下降１０﹒１％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》國家統計局公布，１－９月，全國房地產

開發投資７８６８０億元（人民幣．下同），同比下降１０﹒１％，降幅較１－８月略微收窄

０﹒１個百分點；其中，住宅投資５９７０１億元，下降１０﹒５％。



＊住宅竣工面積下降２３﹒９％＊



１－９月，房地產開發企業房屋施工面積７１５９６８萬平方米，同比下降１２﹒２％。其

中，住宅施工面積５０１０５１萬平方米，下降１２﹒７％。房屋新開工面積５６０５１萬平方

米，下降２２﹒２％。其中，住宅新開工面積４０７４５萬平方米，下降２２﹒４％。房屋竣工

面積３６８１６萬平方米，下降２４﹒４％。其中，住宅竣工面積２６８７１萬平方米，下降

２３﹒９％。

１－９月，房地產開發企業到位資金７８８９８億元，同比下降２０﹒０％。其中，國內貸

款１１４６６億元，下降６﹒２％；利用外資２９億元，下降１９﹒９％；自籌資金２８６８０

億元，下降９﹒１％；定金及預收款２３５９３億元，下降２９﹒８％；個人按揭貸款

１１０７９億元，下降３４﹒９％。

