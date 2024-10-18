【ＦＯＣＵＳ】家電汽車王者歸來，經濟觸底曙光中有逆風

【ＦＯＣＵＳ】５﹒３％、４﹒７％、４﹒６％，中國前三季ＧＤＰ增速拾級而下，最高層

對全年經濟目標的口風，亦從６月時的「有信心實現」，轉為最新的「努力完成」。細看數據，

工業生產、消費品零售、固定投資全勝預期，家電、汽車更王者歸來，印證國家統計局的「向好

因素累積增多」，惟最大逆風仍來自樓市。



＊以舊換新助家電銷售井噴＊



國統局周五（１８日）揭盅重磅數據，第三季ＧＤＰ錄６個季度最慢的４﹒６％，但就略高

於市場預期的４﹒５％。從「努力完成」的口風看，不排除當局對全年經濟增長４﹒９％、

４﹒８％的容忍度上升，而央媽同日預告下周一（２１日）下調ＬＰＲ（貸款市場報價利率）、

年底視情況或再降ＲＲＲ（存款準備金率），以及月底全國人大常委會會議料就發債、擴赤字作

出具體指引，中國經濟或已觸底。

所有數據中最亮眼的無疑是消費，９月社零絕對值錄４﹒１１萬億元的今年以來最高，按年

增３﹒２％，大勝市場預期的２﹒５％。其中，受惠各地家電「以舊換新」政策落地，當月「家

用電器和音像器材類」零售額錄８４１億元，為有記錄以來單月最高，按年大升２０﹒５％；「

汽車類」零售額錄４５３９億元，為２０２３年以來單月次高（僅低於去年１２月），按年增速

亦結束連續６個月告負而轉正。

若按內地主要家電保有量超過３０億台、汽車保有量３﹒３億輛計，更新換代帶來的潛在需

求潛力勢未到盡頭。



＊新開工與竣工面積剪刀差＊



最大的寒意仍來自房地產，９月７０個大中城市新建商品住宅價格指數按年跌５﹒８％，刷

新自２０１５年５月以來最大降幅，按月亦連跌第１５個月；更值留意的是，首９月商品住宅的

新開工面積與竣工面積之差，持續擴大至１﹒３８億平方米，恐意味開發商通過期房預售回籠資

金的壓力有增無減。

市場更估算，截至６月，內房累計住宅新開工面積，與在建面積及累計竣工面積之差，高達

６０億平米，或部分歸因於項目停工甚至爛尾。



＊七成工薪族年收低於１０萬＊



此外，三季度居民人均可支配收入１０２０８元，高於二季度的９１９４元，但低於一季度

的１１５３９元。而按國稅局周二（１５日）發布的２０２３年個稅匯算清繳數據，內地工薪一

族有七成年收入低於１０萬元，因此毋需繳納個稅，而年入百萬以上者僅佔比１％。

從此角度看，欲令經濟最大逆風的房地產止跌回穩，依賴居民的「六個錢包（指祖孫三代六

人）」恐顯不切實際，３﹒７６億平米存量商品住宅如何去庫存？且看本月人大常委會會議有無

「銀彈」。

