  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Art Month ...
etnet專輯
AH股新聞

18/10/2024 18:06

《中國要聞》寶馬在華召回逾６８萬輛國產及進口汽車，存起火風險

　　《經濟通通訊社１８日專訊》據國家市場監管總局披露，日前，華晨寶馬汽車有限公司、寶
馬（中國）汽車貿易有限公司向國家市場監督管理總局備案了召回計劃，自２０２５年３月１日
起召回共計逾６８萬輛國產及進口汽車，指局部零件問題可能在極端情況下增加車輛起火風險。
華晨寶馬及寶馬中國將以掛號信、互聯駕駛消息等形式，通知受影響用戶，並免費為召回範圍內
車輛檢查，必要時更換相關零件，以消除安全隱患。
　　其中，華晨寶馬召回生產日期從２０１１年４月２２日至２０１６年８月２３日的部分國產
３系汽車，共計２１９４５輛；生產日期從２０１１年５月４日至２０１７年４月１４日的部分
國產５系汽車，共計４５８４８６輛；生產日期從２０１１年１月１９日至２０１５年１１月
２５日的部分國產Ｘ１汽車，共計１９１０８輛。
　　召回的車輛因其配備的４００Ｗ電動冷卻液泵插頭位置及結構設計問題，導致其密封不嚴，
可能受到外來液體的侵蝕。在長時間影響下會導致插頭內部出現腐蝕或銹蝕，造成內部短路。極
端情況下，無法排除局部過熱的可能，增加車輛起火風險，存在安全隱患。寶馬方面將免費檢查
召回車輛的電動冷卻液泵插頭及插頭連接，必要時進行更換，同時在插頭連接器上加裝防護蓋，
以消除安全隱患。（ｓｌ）

想要獨家投資理財Tips？即Like etnet 全新Facebook專頁► 立即讚好

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare光療脈衝復康帶 (價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

諾獎經濟學得主，貢獻背後亦有缺失

18/10/2024 07:42

大國博弈

提振內房｜一文看懂，中國房地產政策組合拳

17/10/2024 14:01

傾力救市

FX MONDAY｜歐元區9月通脹率降至1.8%，有利歐洲央...

14/10/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處