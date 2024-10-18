《中國要聞》寶馬在華召回逾６８萬輛國產及進口汽車，存起火風險

《經濟通通訊社１８日專訊》據國家市場監管總局披露，日前，華晨寶馬汽車有限公司、寶

馬（中國）汽車貿易有限公司向國家市場監督管理總局備案了召回計劃，自２０２５年３月１日

起召回共計逾６８萬輛國產及進口汽車，指局部零件問題可能在極端情況下增加車輛起火風險。

華晨寶馬及寶馬中國將以掛號信、互聯駕駛消息等形式，通知受影響用戶，並免費為召回範圍內

車輛檢查，必要時更換相關零件，以消除安全隱患。

其中，華晨寶馬召回生產日期從２０１１年４月２２日至２０１６年８月２３日的部分國產

３系汽車，共計２１９４５輛；生產日期從２０１１年５月４日至２０１７年４月１４日的部分

國產５系汽車，共計４５８４８６輛；生產日期從２０１１年１月１９日至２０１５年１１月

２５日的部分國產Ｘ１汽車，共計１９１０８輛。

召回的車輛因其配備的４００Ｗ電動冷卻液泵插頭位置及結構設計問題，導致其密封不嚴，

可能受到外來液體的侵蝕。在長時間影響下會導致插頭內部出現腐蝕或銹蝕，造成內部短路。極

端情況下，無法排除局部過熱的可能，增加車輛起火風險，存在安全隱患。寶馬方面將免費檢查

召回車輛的電動冷卻液泵插頭及插頭連接，必要時進行更換，同時在插頭連接器上加裝防護蓋，

以消除安全隱患。（ｓｌ）

