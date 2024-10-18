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18/10/2024 17:53

【大國博弈】丁薛祥晤英外相林德偉：中方願發展穩定互惠中英關係

　　《經濟通通訊社１８日專訊》英國外相林德偉（Ｄａｖｉｄ　Ｌａｍｍｙ，內地譯名為「拉
米」）今起訪問中國兩天。官媒《新華社》報道，國務院副總理丁薛祥今日在北京分別會見巴西
總統府首席部長科斯塔、英國外交發展大臣林德偉。
　　丁薛祥在會見林德偉時表示，中英都是聯合國安理會常任理事國和世界主要經濟體，雙方利
益深度交融。中方願同英方一道，著眼戰略和長遠，發展穩定互惠的中英關係，推動各領域務實
合作提質升級，更好造福兩國和兩國人民，為世界和平與繁榮注入更大動能。
　　林德偉表示，英國新政府願同中方加強建設性對話，坦誠交流，深化各領域合作，發展連貫
的、相互尊重的雙邊關係，攜手應對全球性挑戰。
　　在會見科斯塔時，丁薛祥表示，中巴都是具有重要代表性的全球南方國家，是志同道合的好
朋友、攜手前行的好夥伴。中方願同巴方認真落實兩國元首重要共識，以建交５０周年為契機，
不斷拓展互利合作的深度、廣度、高度，推動兩國關係邁上新台階。
　　科斯塔表示，巴方高度重視中國，將中國作為可信賴的長期合作夥伴，冀同中方共同努力，
進一步提升兩國關係的戰略性和全面性。（ｓｌ）

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