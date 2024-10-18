  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

18/10/2024 16:14

《中國要聞》新一批大國重器參加天貓雙１１，載人飛艇可供訂購

　　《經濟通通訊社１８日專訊》據內媒報道，國家隊連續四年參與天貓雙１１。國資委去年開
通的「國資小新」淘寶店今年再展示、科普新一批「大國重器」，與往年不同的是，個別產品將
開放訂購，其中中國首個自主研製的載人飛艇「祥雲」ＡＳ７００還參加平台的滿減等優惠活動
。不過，可以訂購的消費者僅為政府、企業。
　　據介紹，這次上新的「硬核國貨」涵蓋航空、能源、通信、基建、材料及裝備製造等多個行
業，都是今年以來中國科技創取得的新突破、新成果、新應用，其中６款是「全球首個」，１２
款是「國內首個」，包括中國移動全球首個規模最大、覆蓋最廣的４００Ｇ全光骨幹網；中核集
團全國首個工業用途核能供汽示範項目「和氣一號」；全球首台會「爬陡坡」的全斷面硬岩隧道
掘進機「永寧號」；全球最大、國內首艘ＬＮＧ雙燃料動力系統耙吸式挖泥船「新海鱘」輪等。
　　當中最受關注的可說是有「核能自嗨鍋」之稱的「和氣一號」。「核能自嗨鍋」是去年雙
１１大熱的中核集團「核能充電寶」玲龍一號的姊妹產品，其工作原理與「自嗨鍋」（註：自熱
火鍋、自熱米飯等自熱食品）相似－－「核電」這個「加熱包」將海水淡化後的除鹽水加熱至沸
騰，產生出來的蒸汽將直接輸送至石化基地，每年輸送４８０萬噸，相當於減少了４０萬噸標準
煤的燃燒。根據測算，「核能自嗨鍋」一天能為１６００萬家庭蒸飯，並且是真正「綠色零碳烹
飪」。（ｓｌ）

【與拍賣官看藝術】收藏界遺珠？超現實主義藝術家林飛龍注入拉美元素！► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare光療脈衝復康帶 (價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

諾獎經濟學得主，貢獻背後亦有缺失

18/10/2024 07:42

大國博弈

提振內房｜一文看懂，中國房地產政策組合拳

17/10/2024 14:01

傾力救市

FX MONDAY｜歐元區9月通脹率降至1.8%，有利歐洲央...

14/10/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處