《中國要聞》新一批大國重器參加天貓雙１１，載人飛艇可供訂購

《經濟通通訊社１８日專訊》據內媒報道，國家隊連續四年參與天貓雙１１。國資委去年開

通的「國資小新」淘寶店今年再展示、科普新一批「大國重器」，與往年不同的是，個別產品將

開放訂購，其中中國首個自主研製的載人飛艇「祥雲」ＡＳ７００還參加平台的滿減等優惠活動

。不過，可以訂購的消費者僅為政府、企業。

據介紹，這次上新的「硬核國貨」涵蓋航空、能源、通信、基建、材料及裝備製造等多個行

業，都是今年以來中國科技創取得的新突破、新成果、新應用，其中６款是「全球首個」，１２

款是「國內首個」，包括中國移動全球首個規模最大、覆蓋最廣的４００Ｇ全光骨幹網；中核集

團全國首個工業用途核能供汽示範項目「和氣一號」；全球首台會「爬陡坡」的全斷面硬岩隧道

掘進機「永寧號」；全球最大、國內首艘ＬＮＧ雙燃料動力系統耙吸式挖泥船「新海鱘」輪等。

當中最受關注的可說是有「核能自嗨鍋」之稱的「和氣一號」。「核能自嗨鍋」是去年雙

１１大熱的中核集團「核能充電寶」玲龍一號的姊妹產品，其工作原理與「自嗨鍋」（註：自熱

火鍋、自熱米飯等自熱食品）相似－－「核電」這個「加熱包」將海水淡化後的除鹽水加熱至沸

騰，產生出來的蒸汽將直接輸送至石化基地，每年輸送４８０萬噸，相當於減少了４０萬噸標準

煤的燃燒。根據測算，「核能自嗨鍋」一天能為１６００萬家庭蒸飯，並且是真正「綠色零碳烹

飪」。（ｓｌ）

