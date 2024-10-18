《中國要聞》習近平安徽考察：必須加快實現高水平科技自立自強

《經濟通通訊社１８日專訊》據《新華社》報道，國家主席習近平１０月１７日至１８日在

安徽考察，強調安徽要加快科技創新和產業轉型升級，並指「進中國式現代化，科學技術要打頭

陣，科技創新是必由之路，高新技術是討不來、要不來的，必須加快實現高水平科技自立自強」

。

習近平結束福建兩天（１０月１５日－１６日）考察行程後轉到安徽考察，先後去到安慶、

合肥等地，深入歷史文化街區、科技創新園區等考察調研。其中，習近平１７日下午到合肥濱湖

科學城察看安徽省重大科技創新成果集中展示時指出，進中國式現代化，科學技術要打頭陣，科

研工作者是推進中國式現代化的骨幹，要拿出「人生能有幾回搏」的勁頭，放開手腳創新創造，

為建設科技強國奉獻才智、寫下精彩篇章。

１８日上午，習近平聽取安徽省委和省政府工作匯報，對安徽各項工作取得的成績給予肯定

，對下一步工作提出明確要求。



＊習近平：安徽要打造內陸改革開放新高地＊



習近平指出，安徽要發揮多重國家發展戰略疊加優勢，在打造具有重要影響力的科技創新策

源地、新興產業聚集地、改革開放新高地、經濟社會發展全面綠色轉型區上持續發力。

要加快科技創新和產業轉型升級。高水平建設國家實驗室和合肥綜合性國家科學中心，加強

關鍵共性技術、前沿引領技術、現代工程技術、顛覆性技術創新，擴大國際科技交流合作，持續

提升原始創新能力。守好實體經濟這個根基，加快傳統產業改造升級，壯大戰略性新興產業，超

前布局未來產業，因地制宜發展新質生產力，建設具有國際競爭力的先進製造業集群。

要推進深層次改革和高水平開放。勇於開展首創性、差異化改革，打造內陸改革開放新高地

，充分激發各類經營主體活力。全方位擴大對內對外開放，形成陸海內外聯動、東西雙向互濟的

全面開放格局。

要著力構建城鄉融合發展新格局。構建現代糧食產業體系、生產體系、經營體系，扎實推進

高標準農田建設，建設江淮糧倉，扛牢糧食保供責任。大力發展特色、綠色農產品種植，推動鄉

村富民產業升級，提高農業綜合效益，壯大新型農村集體經濟。（ｓｌ）

