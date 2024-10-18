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AH股新聞

18/10/2024 14:10

《中國要聞》中國資源循環集團成立，習近平：堅持變廢為寶

　　《經濟通通訊社１８日專訊》中國資源循環集團有限公司成立大會今日上午在天津舉行，國
務院副總理張國清在會上傳達了國家主席習近平的重要指示和國務院總理李強的批示。習近平強
調，中國資源循環集團有限公司要完整、準確、全面貫徹新發展理念，深入落實全面節約戰略，
堅持循環利用、變廢為寶，堅持創新驅動、開放合作，著力暢通資源循環利用鏈條，打造全國性
、功能性的資源回收再利用平台，推動國民經濟循環質量和水平持續提升。
　　李強批示，要深入貫徹黨中央決策部署和習近平重要指示精神，聚焦國家戰略，搭建多層次
、立體化、高效率的資源回收再利用體系，落實新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新行動，
建設世界一流資源循環再利用產業集團，為保障國家資源安全、推動經濟社會高質量發展作出貢
獻。
　　張國清發表講話稱，要全面貫徹習近平總書記重要指示精神，落實李強總理批示要求，堅持
聚焦主責主業，牢牢把握功能定位，強化技術創新、管理創新和商業模式創新，著力暢通資源循
環利用鏈條，提升資源循環利用水平，切實發揮「國家隊」龍頭作用，引領中國資源循環利用產
業高質量發展。（ｓｌ）

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