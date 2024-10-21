《國企紅籌》中州證券（１３７５）被責令暫停債券承銷業務６個月

《經濟通通訊社２１日專訊》中州證券（０１３７５）（滬：６０１３７５）公布，收到中

國證監會行政監管措施決定書，對中原証券採取暫停債券承銷業務措施，由上周四（１７日）至

明年４月１６日的６個月期間暫停債券承銷業務，對其未來經營業績產生的影響存在不確定性。

該集團指，中證監發現該集團存在違規行為，包括幫助債券發行人與投資者簽訂債券諮詢服

務協議，以給予票面利息補差費用的形式非市場化發債、在個別公司債券項目中，對發行人償債

能力核查不充分，未發現發行人存在融資租賃合同違約事項，且被法院裁定為被執行人。此外，

在個別項目持續督導期間未發現發行人財務造假事項，以及原質控部門負責人領取項目承攬獎，

同時參與質控工作，質控底稿驗收把關不到位等。該集團指，可以在限期內提出行政覆議申請，

也可以在限期內向人民法院提起訴訟。覆議與訴訟期間，有關監督管理措施不停止執行。

另外，該集團指，收到中國證監會關於對李昭欣、花金鐘採取監管談話措施的決定，要求總

經理李昭欣及原副總經理花金鐘前往中國證監會接受監管談話。目前，該集團其他業務經營正常

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